Вернувшийся из плена солдат ВСУ ликвидирован в Сумской области

Боевик ВСУ, вернувшийся на родину после обмена пленными, был ликвидирован под Сумами. Уроженец поселка Боровая Харьковской области погиб вскоре после повторного вступления в ряды Вооруженных сил Украины.
«В Сумской области уничтожен боевик ВСУ, ранее побывавший в плену в РФ», — процитировало представителя российских силовых структур РИА Новости. По сведениям издания, всем военнопленным при обмене задают вопрос о планах возвращаться на фронт. В большинстве случаев те утверждают, что не собираются снова участвовать в конфликте.
После освобождения мужчина 2000 года рождения вновь принял участие в боевых действиях, несмотря на заверения об обратном. Он попал в российский плен в 2022 году и был передан украинской стороне в ходе обмена в 2024 году. После он вновь вступил в ВСУ и участвовал в боевых действиях на территории Сумской области, где и был ликвидирован.
Как сообщало URA.RU ранее, на территории Сумской области во время записи постановочного видеоролика, в котором украинский спецназ демонстрировал атаку на позиции российских военных, погиб 21-летний военнослужащий ВСУ. При этом конкретные подтверждения реальных успехов на фронте отсутствовали.
