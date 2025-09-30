30 сентября 2025

Вернувшийся из плена солдат ВСУ ликвидирован в Сумской области

После освобождения украинский боец снова отправился на фронт и был убит
После освобождения украинский боец снова отправился на фронт и был убит
Спецоперация РФ на Украине

Боевик ВСУ, вернувшийся на родину после обмена пленными, был ликвидирован под Сумами. Уроженец поселка Боровая Харьковской области погиб вскоре после повторного вступления в ряды Вооруженных сил Украины. 

«В Сумской области уничтожен боевик ВСУ, ранее побывавший в плену в РФ», — процитировало представителя российских силовых структур РИА Новости. По сведениям издания, всем военнопленным при обмене задают вопрос о планах возвращаться на фронт. В большинстве случаев те утверждают, что не собираются снова участвовать в конфликте.

После освобождения мужчина 2000 года рождения вновь принял участие в боевых действиях, несмотря на заверения об обратном. Он попал в российский плен в 2022 году и был передан украинской стороне в ходе обмена в 2024 году. После он вновь вступил в ВСУ и участвовал в боевых действиях на территории Сумской области, где и был ликвидирован.

Как сообщало URA.RU ранее, на территории Сумской области во время записи постановочного видеоролика, в котором украинский спецназ демонстрировал атаку на позиции российских военных, погиб 21-летний военнослужащий ВСУ. При этом конкретные подтверждения реальных успехов на фронте отсутствовали.

