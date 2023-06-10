На ракетном заводе в Анкаре прогремел взрыв. Видео

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На заводе в Турции произошел взрыв Фото:

В Турции прогремел взрыв на ракетном заводе. Об этом сообщает TRT Haber.

«На ракетном заводе в Анкаре прогремел взрыв. Есть погибшие», — сообщает турецкое СМИ. Отмечается, что на место происшествия выехала бригада скорой помощи. Под завалами обнаружили пять человек.

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В Турции прогремел взрыв на ракетном заводе. Об этом сообщает TRT Haber. «На ракетном заводе в Анкаре прогремел взрыв. Есть погибшие», — сообщает турецкое СМИ. Отмечается, что на место происшествия выехала бригада скорой помощи. Под завалами обнаружили пять человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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