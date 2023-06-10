На заводе в Турции произошел взрыв Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Турции прогремел взрыв на ракетном заводе. Об этом сообщает TRT Haber .

«На ракетном заводе в Анкаре прогремел взрыв. Есть погибшие», — сообщает турецкое СМИ. Отмечается, что на место происшествия выехала бригада скорой помощи. Под завалами обнаружили пять человек.