На заводе в Турции произошел взрыв
В Турции прогремел взрыв на ракетном заводе. Об этом сообщает
«На ракетном заводе в Анкаре прогремел взрыв. Есть погибшие», — сообщает турецкое СМИ. Отмечается, что на место происшествия выехала бригада скорой помощи. Под завалами обнаружили пять человек.
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