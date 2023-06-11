Из плена был освобожден Дмитрий Иванченко
Из украинского плена 11 июня был освобожден житель Тюменской области. Об этом рассказали журналисты.
«Из плена был освобожден Дмитрий Иванченко из Тюменской области», — говорит инсайдер 72.RU. Видео опубликовал у себя в telegram-канале депутат Госдумы России Шамсаил Саралиев.
Пока не известно, в каком состоянии находится житель региона, и что с ним будет дальше. Агентство URA.RU направило запрос в военный комиссариат Тюменской области и в Министерство обороны РФ. Ответы на них ожидаются.
Ранее URA.RU писало, что на Родину вернулись 94 российских военнослужащих. Это произошло 11 июня.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!