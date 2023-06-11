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Из украинского плена освободили жителя Тюменской области. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Из плена был освобожден Дмитрий Иванченко Фото:

Из украинского плена 11 июня был освобожден житель Тюменской области. Об этом рассказали журналисты.

«Из плена был освобожден Дмитрий Иванченко из Тюменской области», — говорит инсайдер 72.RU. Видео опубликовал у себя в telegram-канале депутат Госдумы России Шамсаил Саралиев.

Пока не известно, в каком состоянии находится житель региона, и что с ним будет дальше. Агентство URA.RU направило запрос в военный комиссариат Тюменской области и в Министерство обороны РФ. Ответы на них ожидаются.

Ранее URA.RU писало, что на Родину вернулись 94 российских военнослужащих. Это произошло 11 июня.

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Из украинского плена 11 июня был освобожден житель Тюменской области. Об этом рассказали журналисты. «Из плена был освобожден Дмитрий Иванченко из Тюменской области», — говорит инсайдер 72.RU. Видео опубликовал у себя в telegram-канале депутат Госдумы России Шамсаил Саралиев. Пока не известно, в каком состоянии находится житель региона, и что с ним будет дальше. Агентство URA.RU направило запрос в военный комиссариат Тюменской области и в Министерство обороны РФ. Ответы на них ожидаются. Ранее URA.RU писало, что на Родину вернулись 94 российских военнослужащих. Это произошло 11 июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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