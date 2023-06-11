Из украинского плена освободили жителя Тюменской области. Видео

12 июня 2023 в 11:25 Размер текста - 17 +

Из плена был освобожден Дмитрий Иванченко Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Из украинского плена 11 июня был освобожден житель Тюменской области. Об этом рассказали журналисты. «Из плена был освобожден Дмитрий Иванченко из Тюменской области», — говорит инсайдер 72.RU. Видео опубликовал у себя в telegram-канале депутат Госдумы России Шамсаил Саралиев. Пока не известно, в каком состоянии находится житель региона, и что с ним будет дальше. Агентство URA.RU направило запрос в военный комиссариат Тюменской области и в Министерство обороны РФ. Ответы на них ожидаются. Ранее URA.RU писало, что на Родину вернулись 94 российских военнослужащих. Это произошло 11 июня.

Из украинского плена 11 июня был освобожден житель Тюменской области. Об этом рассказали журналисты. «Из плена был освобожден Дмитрий Иванченко из Тюменской области», — говорит инсайдер 72.RU. Видео опубликовал у себя в telegram-канале депутат Госдумы России Шамсаил Саралиев. Пока не известно, в каком состоянии находится житель региона, и что с ним будет дальше. Агентство URA.RU направило запрос в военный комиссариат Тюменской области и в Министерство обороны РФ. Ответы на них ожидаются. Ранее URA.RU писало, что на Родину вернулись 94 российских военнослужащих. Это произошло 11 июня.