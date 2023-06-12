Жительница Кургана взыскала с УК полмиллиона рублей за испорченный ремонт

Суд обязал УК выплатить истцу 519 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Управляющая компания (УК) должна выплатить жительнице Кургана 519 тысяч рублей за испорченный в ее квартире ремонт. Истец обращалась к УК с требованием отремонтировать крышу и заделать трещину в стене, но заявление осталось без ответа, сообщается на сайте Курганского городского суда.

«Истец пояснила, что обращалась к УК с заявлением о необходимости отремонтировать крышу, заделать трещину в стене и утеплить угол, так как вся талая вода попадала в ее квартиру. Она не получила ответа на заявление, поэтому ей с ребенком пришлось жить в съемной квартире. Женщина обращалась в жилищную инспекцию, однако УК не провела ремонт кровли. После повторного обращения было подтверждено наличие протекания в потолке, разрушения отделки стен и порчи обоев. Стыки плит имеют отверстия, промытые талой водой, в квартире сквозняк и низкая температура, из отверстия сыпятся камни и грязь с крыши», — говорится в документе.

Представитель ответчика не пришел в суд, но ему было известно о дате и времени проведения судебного заседания. По решению суда УК должна отремонтировать крышу дома, утеплить угол и устранить трещину в стене со стороны квартиры, а также выплатить истцу возмещение убытков в размере 196 308 рублей, 150 000 рублей в качестве компенсации морального вреда и штраф в 173 154 рубля.

Ранее URA.RU писало, что квартиру жительниц Кургана затопило из-за некачественного ремонта, проведенного работниками управляющей компании. Суд удовлетворил исковые требования и обязал ответчика выплатить 185 400 рублей.