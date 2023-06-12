Фирменный продуктовый магазин местных производителей «Еда без вреда» откроется в Ноябрьске

Открытие магазина «Еда без вреда» намечено на июль Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU

В Ноябрьске появится фирменный магазин единственного в городе производителя продукции из мяса северного оленя. Как сообщил URA.RU исполнительный директор ООО «Спецсервис» Сергей Бельский, торговая точка «Еда без вреда» станет коллаборацией с Ноябрьским сельскохозяйственным комплексом.

«Дизайн проекта в принципе готов, останется только оформить и распечатать. Ждем, пока на построенном объекте закончат с коммуникациями. Открытие планируем в июле», — рассказал собеседник агентства.

В магазине будут реализовывать консервы из оленины, полуфабрикаты, разновидности каш и молочных продуктов. Для «Спецсервиса» открытие фирменного магазина означает выход на новый рынок — ранее предприятие обслуживало столовые на удаленных объектах и месторождениях.