12 июня 2023

Фирменный продуктовый магазин местных производителей «Еда без вреда» откроется в Ноябрьске

© Служба новостей «URA.RU»
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Эскурсия в цех Ямальских оленей, Ямал-продукта и молокозавод + Ямал-Ири, оленина, мясо
Открытие магазина «Еда без вреда» намечено на июль Фото:

В Ноябрьске появится фирменный магазин единственного в городе производителя продукции из мяса северного оленя. Как сообщил URA.RU исполнительный директор ООО «Спецсервис» Сергей Бельский, торговая точка «Еда без вреда» станет коллаборацией с Ноябрьским сельскохозяйственным комплексом.

«Дизайн проекта в принципе готов, останется только оформить и распечатать. Ждем, пока на построенном объекте закончат с коммуникациями. Открытие планируем в июле», — рассказал собеседник агентства.

В магазине будут реализовывать консервы из оленины, полуфабрикаты, разновидности каш и молочных продуктов. Для «Спецсервиса» открытие фирменного магазина означает выход на новый рынок — ранее предприятие обслуживало столовые на удаленных объектах и месторождениях.

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В Ноябрьске появится фирменный магазин единственного в городе производителя продукции из мяса северного оленя. Как сообщил URA.RU исполнительный директор ООО «Спецсервис» Сергей Бельский, торговая точка «Еда без вреда» станет коллаборацией с Ноябрьским сельскохозяйственным комплексом. «Дизайн проекта в принципе готов, останется только оформить и распечатать. Ждем, пока на построенном объекте закончат с коммуникациями. Открытие планируем в июле», — рассказал собеседник агентства. В магазине будут реализовывать консервы из оленины, полуфабрикаты, разновидности каш и молочных продуктов. Для «Спецсервиса» открытие фирменного магазина означает выход на новый рынок — ранее предприятие обслуживало столовые на удаленных объектах и месторождениях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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