В Тюмени водитель насмерть сбила домашнюю лису. Видео

13 июня 2023 в 23:53 Размер текста - 17 +

Водитель не успела затормозить, когда лиса внезапно выбежала на дорогу Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Тюмени в районе Верхнего бора водитель насмерть сбила лису, у которой был хозяин. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. «Водитель машины рассказала, что лиса выскочила на дорогу резко. Автомобиль не успел затормозить за это время», — рассказали очевидцы в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧС Тюмень | Отзовик». Скорее всего животное было домашнее. На кадрах видно, как к месту происшествия подошел мужчина — хозяин лисы. Агентство направило запрос в пресс-службу ГИБДД Тюменской области. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что житель ХМАО убил тюменского лося на трассе и скрылся. На месте происшествия был найден государственный регистрационный знак авто. По нему и удалось установить виновника.

В Тюмени в районе Верхнего бора водитель насмерть сбила лису, у которой был хозяин. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. «Водитель машины рассказала, что лиса выскочила на дорогу резко. Автомобиль не успел затормозить за это время», — рассказали очевидцы в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧС Тюмень | Отзовик». Скорее всего животное было домашнее. На кадрах видно, как к месту происшествия подошел мужчина — хозяин лисы. Агентство направило запрос в пресс-службу ГИБДД Тюменской области. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что житель ХМАО убил тюменского лося на трассе и скрылся. На месте происшествия был найден государственный регистрационный знак авто. По нему и удалось установить виновника.