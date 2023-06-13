В Тюмени в районе Верхнего бора водитель насмерть сбила лису, у которой был хозяин. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
«Водитель машины рассказала, что лиса выскочила на дорогу резко. Автомобиль не успел затормозить за это время», — рассказали очевидцы в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧС Тюмень | Отзовик». Скорее всего животное было домашнее. На кадрах видно, как к месту происшествия подошел мужчина — хозяин лисы.
Агентство направило запрос в пресс-службу ГИБДД Тюменской области. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что житель ХМАО убил тюменского лося на трассе и скрылся. На месте происшествия был найден государственный регистрационный знак авто. По нему и удалось установить виновника.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.