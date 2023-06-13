В Тюмени водитель насмерть сбила домашнюю лису. Видео

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Екатеринбургский зоопарк. Екатеринбург, животные, лиса, лисица, хищник
Водитель не успела затормозить, когда лиса внезапно выбежала на дорогу Фото:

В Тюмени в районе Верхнего бора водитель насмерть сбила лису, у которой был хозяин. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

«Водитель машины рассказала, что лиса выскочила на дорогу резко. Автомобиль не успел затормозить за это время», — рассказали очевидцы в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧС Тюмень | Отзовик». Скорее всего животное было домашнее. На кадрах видно, как к месту происшествия подошел мужчина — хозяин лисы.

Агентство направило запрос в пресс-службу ГИБДД Тюменской области. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что житель ХМАО убил тюменского лося на трассе и скрылся. На месте происшествия был найден государственный регистрационный знак авто. По нему и удалось установить виновника.

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В Тюмени в районе Верхнего бора водитель насмерть сбила лису, у которой был хозяин. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. «Водитель машины рассказала, что лиса выскочила на дорогу резко. Автомобиль не успел затормозить за это время», — рассказали очевидцы в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧС Тюмень | Отзовик». Скорее всего животное было домашнее. На кадрах видно, как к месту происшествия подошел мужчина — хозяин лисы. Агентство направило запрос в пресс-службу ГИБДД Тюменской области. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что житель ХМАО убил тюменского лося на трассе и скрылся. На месте происшествия был найден государственный регистрационный знак авто. По нему и удалось установить виновника.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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