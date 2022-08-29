Житель ХМАО убил тюменского лося на трассе и скрылся

29 августа 2022 в 11:52 Размер текста - 17 +

В ДТП погиб самец 3-4 лет (архивное фото) Фото: pixabay.com Житель Нефтеюганска насмерть сбил лося на трассе в Тюменской области и покинул место ДТП. Об этом URA.RU сообщили в региональном Госохотдепартаменте. Инцидент произошел на 485-м километре дороги Тюмень — Ханты-Мансийск. «Водитель автомобиля Hyundai ix35 сбил самца лося в возрасте 3-4 лет и скрылся. На месте ДТП было обнаружено погибшее животное, государственный регистрационный знак авто, лобовое стекло и осколки автомобиля», — рассказали в ведомстве. По знаку удалось установить виновника — им оказался житель Нефтеюганска 1975 года рождения. По информации департамента, мужчине грозит лишение водительских прав на срок до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток. Кроме того, ведомство планирует взыскать с югорчанина причиненный природе ущерб — его оценили в 80 тыс. рублей. Ранее агентство писало, что в Тюменской области спасли лося. Животное упало в глубокий котлован с водой и чуть не погибло.

Житель Нефтеюганска насмерть сбил лося на трассе в Тюменской области и покинул место ДТП. Об этом URA.RU сообщили в региональном Госохотдепартаменте. Инцидент произошел на 485-м километре дороги Тюмень — Ханты-Мансийск. «Водитель автомобиля Hyundai ix35 сбил самца лося в возрасте 3-4 лет и скрылся. На месте ДТП было обнаружено погибшее животное, государственный регистрационный знак авто, лобовое стекло и осколки автомобиля», — рассказали в ведомстве. По знаку удалось установить виновника — им оказался житель Нефтеюганска 1975 года рождения. По информации департамента, мужчине грозит лишение водительских прав на срок до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток. Кроме того, ведомство планирует взыскать с югорчанина причиненный природе ущерб — его оценили в 80 тыс. рублей. Ранее агентство писало, что в Тюменской области спасли лося. Животное упало в глубокий котлован с водой и чуть не погибло.