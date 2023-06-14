В Госдуме предложили сделать высшее образование доступным для отличников

Депутат ГД Гусев: образование в РФ нужно сделать бесплатным для отличников
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В РФ нужно сделать образование для отличников доступным, заявил Дмитрий Гусев Фото:

В России нужно сделать доступным высшее техническое образование для отличников, окончивших школу с красным аттестатом. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Дмитрий Гусев, подчеркнув, что отличники сейчас не имеют приоритета перед остальными выпускниками с такими же результатами ЕГЭ.

«В стратегических направлениях образование вообще должно стать бесплатным. <…> Это касается именно учащихся с красными аттестатами. Настоящей элитой страны снова должны стать самые образованные ребята», — подчеркнул Дмитрий Гусев в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Депутат отметил, что сейчас в стране остро не хватает специалистов технических специальностей, и на них нужно делать акцент. Также он добавил, что только благодаря отличникам сегодня возможно построить новое будущее для России.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков отмечал, что с 2024 года российские вузы кардинально изменят систему образования. Важным изменением станет объединение бакалавриата и специалитета в единую форму обучения. Также российский президент Владимир Путин призвал не упираться на устаревшую советскую систему образования.

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В России нужно сделать доступным высшее техническое образование для отличников, окончивших школу с красным аттестатом. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Дмитрий Гусев, подчеркнув, что отличники сейчас не имеют приоритета перед остальными выпускниками с такими же результатами ЕГЭ. «В стратегических направлениях образование вообще должно стать бесплатным. <…> Это касается именно учащихся с красными аттестатами. Настоящей элитой страны снова должны стать самые образованные ребята», — подчеркнул Дмитрий Гусев в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Депутат отметил, что сейчас в стране остро не хватает специалистов технических специальностей, и на них нужно делать акцент. Также он добавил, что только благодаря отличникам сегодня возможно построить новое будущее для России. Глава Минобрнауки Валерий Фальков отмечал, что с 2024 года российские вузы кардинально изменят систему образования. Важным изменением станет объединение бакалавриата и специалитета в единую форму обучения. Также российский президент Владимир Путин призвал не упираться на устаревшую советскую систему образования.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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