В Минобрануки предупредили о кардинальных изменениях в приемной кампании в 2024 году

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Кардинальные изменения в образовании начнутся в РФ с 2024 года, объявил Валерий Фальков Фото:

С 2024 года российские вузы кардинально изменят систему образования. Бакалавриат и специалитет объединят в одну форму обучения. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

«Кардинальные изменения начнутся в 2024 году», — рассказал Валерий Фальков на пресс-конференции, посвященной приемной кампании в вузы. Трансляция ведется на официальной странице Минобрнауки во «ВКонтакте». Фальков уточнял, что нужно взять самое лучшее от бакалавриата и специалитета. Из этого, по его словам, можно будет сформировать новую систему обучения с гибкими сроками и программами.

Ранее помощник президента РФ Андрей Фурсенко заявлял, что в России приравняют дипломы бакалавра к дипломам о полном высшем образовании. Данное заявление прозвучало после того, как президент РФ Владимир Путин анонсировал реформу высшего образования в стране.

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С 2024 года российские вузы кардинально изменят систему образования. Бакалавриат и специалитет объединят в одну форму обучения. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков. «Кардинальные изменения начнутся в 2024 году», — рассказал Валерий Фальков на пресс-конференции, посвященной приемной кампании в вузы. Трансляция ведется на официальной странице Минобрнауки во «ВКонтакте». Фальков уточнял, что нужно взять самое лучшее от бакалавриата и специалитета. Из этого, по его словам, можно будет сформировать новую систему обучения с гибкими сроками и программами. Ранее помощник президента РФ Андрей Фурсенко заявлял, что в России приравняют дипломы бакалавра к дипломам о полном высшем образовании. Данное заявление прозвучало после того, как президент РФ Владимир Путин анонсировал реформу высшего образования в стране.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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