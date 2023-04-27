В Минобрануки предупредили о кардинальных изменениях в приемной кампании в 2024 году

С 2024 года российские вузы кардинально изменят систему образования. Бакалавриат и специалитет объединят в одну форму обучения. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.
«Кардинальные изменения начнутся в 2024 году», — рассказал Валерий Фальков на пресс-конференции, посвященной приемной кампании в вузы. Трансляция ведется на официальной странице Минобрнауки во «ВКонтакте». Фальков уточнял, что нужно взять самое лучшее от бакалавриата и специалитета. Из этого, по его словам, можно будет сформировать новую систему обучения с гибкими сроками и программами.
Ранее помощник президента РФ Андрей Фурсенко заявлял, что в России приравняют дипломы бакалавра к дипломам о полном высшем образовании. Данное заявление прозвучало после того, как президент РФ Владимир Путин анонсировал реформу высшего образования в стране.
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