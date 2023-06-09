Путин выступил против возврата советской системы образования в РФ

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин заявил, что РФ должна брать лучшее в системах образования и создать что-то свое Фото:

Президент России Владимир Путин выступил против возвращения советской системы образования. Он призвал перестать опираться на «постулаты», которым уже полвека. Об этом российский лидер сказал во время встречи с главами правительств государств СНГ и ЕАЭС.

«Мы все родом из Советского Союза, но нам не нужно талдычить постулаты 50-ти летней давности», — подчеркнул Владимир Путин. Он также заявил о необходимости брать от образования все самое лучшее и создавать что-то свое. Трансляция его обращения проходила на телеканале «Россия-24».

Ранее Путин во время послания Федеральному собранию заявил о запуске реформы высшего образования в стране и ухода от Болонской системы. Он сказал, что Россия должна вернуться к традиционной подготовке специалистов.

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Президент России Владимир Путин выступил против возвращения советской системы образования. Он призвал перестать опираться на «постулаты», которым уже полвека. Об этом российский лидер сказал во время встречи с главами правительств государств СНГ и ЕАЭС. «Мы все родом из Советского Союза, но нам не нужно талдычить постулаты 50-ти летней давности», — подчеркнул Владимир Путин. Он также заявил о необходимости брать от образования все самое лучшее и создавать что-то свое. Трансляция его обращения проходила на телеканале «Россия-24». Ранее Путин во время послания Федеральному собранию заявил о запуске реформы высшего образования в стране и ухода от Болонской системы. Он сказал, что Россия должна вернуться к традиционной подготовке специалистов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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