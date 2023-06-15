15 июня 2023

Федеральные медиакомпании разделили между собой новые радиочастоты в Кургане

© Служба новостей «URA.RU»
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Ретро музей автомобилей в Кольцово. Екатеринбург, радио, ретро радиоприемник
Каждой компании придется заплатить по 1,8 млн рублей за радиочастоту Фото:

Представители «Газпром-Медиа Радио» и «Компания Новое радио» получили по одной частоте для радиовещания в Кургане. Данная информация размещена на сайте Роскомнадзора.

«Федеральная конкурсная комиссия по телерадиовещанию определила победителей конкурса на получение права осуществлять наземное эфирное вещание с использованием конкретных радиочастот. Победителями признаны: ООО „Компания Новая радио“ — 89,7 МГц, 1 кВт, ООО „ГПМ Радио“ — 92,3 МГц, 1 кВт», — указано в сообщении.

На сайте «Газпром-Медиа Радио» указано, что его представители планируют запустить в Кургане Comedy Radio. ООО «Компания Новое радио» отвечает за одноименную радиостанцию.

Ранее стало известно, что представители обеих компаний участвовали в конкурсе на право занимать две радиочастоты Кургане. Стоимость вещания на частоте обходится в 1,8 млн рублей.

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Представители «Газпром-Медиа Радио» и «Компания Новое радио» получили по одной частоте для радиовещания в Кургане. Данная информация размещена на сайте Роскомнадзора. «Федеральная конкурсная комиссия по телерадиовещанию определила победителей конкурса на получение права осуществлять наземное эфирное вещание с использованием конкретных радиочастот. Победителями признаны: ООО „Компания Новая радио“ — 89,7 МГц, 1 кВт, ООО „ГПМ Радио“ — 92,3 МГц, 1 кВт», — указано в сообщении. На сайте «Газпром-Медиа Радио» указано, что его представители планируют запустить в Кургане Comedy Radio. ООО «Компания Новое радио» отвечает за одноименную радиостанцию. Ранее стало известно, что представители обеих компаний участвовали в конкурсе на право занимать две радиочастоты Кургане. Стоимость вещания на частоте обходится в 1,8 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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