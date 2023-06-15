Федеральные медиакомпании разделили между собой новые радиочастоты в Кургане

Каждой компании придется заплатить по 1,8 млн рублей за радиочастоту Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Представители «Газпром-Медиа Радио» и «Компания Новое радио» получили по одной частоте для радиовещания в Кургане. Данная информация размещена на сайте Роскомнадзора.

«Федеральная конкурсная комиссия по телерадиовещанию определила победителей конкурса на получение права осуществлять наземное эфирное вещание с использованием конкретных радиочастот. Победителями признаны: ООО „Компания Новая радио“ — 89,7 МГц, 1 кВт, ООО „ГПМ Радио“ — 92,3 МГц, 1 кВт», — указано в сообщении.

На сайте «Газпром-Медиа Радио» указано, что его представители планируют запустить в Кургане Comedy Radio. ООО «Компания Новое радио» отвечает за одноименную радиостанцию.

Ранее стало известно, что представители обеих компаний участвовали в конкурсе на право занимать две радиочастоты Кургане. Стоимость вещания на частоте обходится в 1,8 млн рублей.