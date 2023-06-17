Курганцев оставят без телевидения на неделю. Скрин

В Курганской области отключат телевидение и радио

18 июня 2023 в 11:49 Размер текста - 17 +

Трансляции могут пропасть с 19 по 25 июня Фото: Анна Майорова © URA.RU В Курганской области с 19 по 25 июня пройдут кратковременные отключения телерадиосигнала. Трансляции могут прерваться в Булдаке, Половинном, Шумихе и Юргамыше, сообщили в региональном подразделении Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС). «С 19 по 25 июня в Курганской области возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями в Шумихе, Юргамыше, Половинном и Булдаке. Все отключения согласованы с вещателями», — рассказали в РТРС по Курганской области. С 19 июня трансляции могут прерваться в Булдаке (с 06:00 до 10:00) — из-за работ электросетевой компании и Половинном (с 08:00 до 14:00) — из-за проведения профилактических работ. В остальных населенных пунктах сигнал может пропасть с 21 июня с 08:00 из-за профилактических работ. Однако в РТРС отметили, что некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохих погодных условий. Скриншот: сайт РТРС по Курганской области

В Курганской области с 19 по 25 июня пройдут кратковременные отключения телерадиосигнала. Трансляции могут прерваться в Булдаке, Половинном, Шумихе и Юргамыше, сообщили в региональном подразделении Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС). «С 19 по 25 июня в Курганской области возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями в Шумихе, Юргамыше, Половинном и Булдаке. Все отключения согласованы с вещателями», — рассказали в РТРС по Курганской области. С 19 июня трансляции могут прерваться в Булдаке (с 06:00 до 10:00) — из-за работ электросетевой компании и Половинном (с 08:00 до 14:00) — из-за проведения профилактических работ. В остальных населенных пунктах сигнал может пропасть с 21 июня с 08:00 из-за профилактических работ. Однако в РТРС отметили, что некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохих погодных условий.