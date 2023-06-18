18 июня 2023
17 июня 2023
16 июня 2023

Житель ЯНАО заплатит компенсации женщинам, на которых нападал

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме "Суд". Москва, молоток, суд, судебная система, судебное дело, судебное засдеание, молоток судьи
Житель ЯНАО компенсирует моральный вред своим жертвам Фото:

Житель Шурышкарского района ЯНАО признан виновным за два случая нападения на женщин, в результате которых он причинил легкий вред их здоровью. Помимо лишения свободы, суд обязал его выплатить компенсации пострадавшим, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«Установлено, что местный житель причинил легкий вред здоровью пенсионерке села Мужи, ударив табуретом ее по голове, а также жительнице села Шурышкары, ударив ножом в ногу. Судом удовлетворены исковые требования прокурора о взыскании морального вреда, причиненного преступлениями, в пользу пострадавших в размере 60 тысяч и 50 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте.

Суд приговорил нападавшего к одному году и трем месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Он признан виновным по статье 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия».

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Шурышкарского района ЯНАО признан виновным за два случая нападения на женщин, в результате которых он причинил легкий вред их здоровью. Помимо лишения свободы, суд обязал его выплатить компенсации пострадавшим, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «Установлено, что местный житель причинил легкий вред здоровью пенсионерке села Мужи, ударив табуретом ее по голове, а также жительнице села Шурышкары, ударив ножом в ногу. Судом удовлетворены исковые требования прокурора о взыскании морального вреда, причиненного преступлениями, в пользу пострадавших в размере 60 тысяч и 50 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте. Суд приговорил нападавшего к одному году и трем месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Он признан виновным по статье 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...