Житель ЯНАО заплатит компенсации женщинам, на которых нападал

Житель ЯНАО компенсирует моральный вред своим жертвам Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Житель Шурышкарского района ЯНАО признан виновным за два случая нападения на женщин, в результате которых он причинил легкий вред их здоровью. Помимо лишения свободы, суд обязал его выплатить компенсации пострадавшим, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«Установлено, что местный житель причинил легкий вред здоровью пенсионерке села Мужи, ударив табуретом ее по голове, а также жительнице села Шурышкары, ударив ножом в ногу. Судом удовлетворены исковые требования прокурора о взыскании морального вреда, причиненного преступлениями, в пользу пострадавших в размере 60 тысяч и 50 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте.

Суд приговорил нападавшего к одному году и трем месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Он признан виновным по статье 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия».