В ЯНАО водитель иномарки грубо нарушил правила и погиб

В Пуровском районе в ДТП погиб водитель KIA без прав (фото из архива) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Пуровском районе ЯНАО в дорожно-транспортном происшествии погиб водитель KIA 1980 года рождения. Он не был пристегнут ремнем безопасности, а также был лишен прав управления транспортным средством, сообщают в окружном ГИБДД.

«На 14 километре автодороги Коротчаево-Тазовский, в Пуровском районе около 1 часа 18 минут водитель автомобиля KIA не справился с управлением и допустил съезд на обочину, после чего произошло опрокидывание. Водитель 1980 года рождения погиб, пассажир 1983 года рождения доставлен в больницу, травмы медицинскими работниками у него не обнаружены», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале «Госавтоинспекция Ямала».

Причины происшествия выясняются. По предварительным данным известно, что водитель пренебрег ремнем безопасности, позже автоинспекторы выяснили, что он был лишен прав на управление автомобилем.