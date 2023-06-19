19 июня 2023
18 июня 2023

В ЯНАО водитель иномарки грубо нарушил правила и погиб

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на Коммунальном мосту. Пермь, чп, дтп, гибдд, дпс
В Пуровском районе в ДТП погиб водитель KIA без прав (фото из архива) Фото:

В Пуровском районе ЯНАО в дорожно-транспортном происшествии погиб водитель KIA 1980 года рождения. Он не был пристегнут ремнем безопасности, а также был лишен прав управления транспортным средством, сообщают в окружном ГИБДД.

«На 14 километре автодороги Коротчаево-Тазовский, в Пуровском районе около 1 часа 18 минут водитель автомобиля KIA не справился с управлением и допустил съезд на обочину, после чего произошло опрокидывание. Водитель 1980 года рождения погиб, пассажир 1983 года рождения доставлен в больницу, травмы медицинскими работниками у него не обнаружены», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале «Госавтоинспекция Ямала».

Причины происшествия выясняются. По предварительным данным известно, что водитель пренебрег ремнем безопасности, позже автоинспекторы выяснили, что он был лишен прав на управление автомобилем.

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В Пуровском районе ЯНАО в дорожно-транспортном происшествии погиб водитель KIA 1980 года рождения. Он не был пристегнут ремнем безопасности, а также был лишен прав управления транспортным средством, сообщают в окружном ГИБДД. «На 14 километре автодороги Коротчаево-Тазовский, в Пуровском районе около 1 часа 18 минут водитель автомобиля KIA не справился с управлением и допустил съезд на обочину, после чего произошло опрокидывание. Водитель 1980 года рождения погиб, пассажир 1983 года рождения доставлен в больницу, травмы медицинскими работниками у него не обнаружены», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале «Госавтоинспекция Ямала». Причины происшествия выясняются. По предварительным данным известно, что водитель пренебрег ремнем безопасности, позже автоинспекторы выяснили, что он был лишен прав на управление автомобилем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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