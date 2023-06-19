19 июня 2023

Курганец должен выплатить деньги за убийство лося

© Служба новостей «URA.RU»
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Лосиная ферма «Дом лося Сохатка». Национальный парк Зюраткуль, лоси
Убийство лося обошлось курганцу в 240 тысяч рублей Фото:

Жителя Петуховского муниципального округа (Курганская область) обязали выплатить 160 тысяч рублей за незаконную охоту. Мужчина подстрелил лося, сообщается на сайте Петуховского районного суда Курганской области.

«Прокуратурой установлено, что ответчик, не имея разрешения на добычу охотничьих ресурсов, подстрелил лося. Незаконными действиями мужчины нарушены интересы РФ и Курганской области. Размер вреда, причиненного охотничьим ресурсам, составляет 240 тысяч рублей. Ответчиком возмещены 80 тысяч рублей, оставшаяся часть суммы в размере 160 тысяч рублей остается не возмещенной», — сообщается в документе.

Ответчик не согласился с исковыми требованиями. Суд решил удовлетворить иск и взыскать с мужчины 160 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба, причиненного животному миру. Также он должен выплатить госпошлину в размере 4 400 рублей.

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Жителя Петуховского муниципального округа (Курганская область) обязали выплатить 160 тысяч рублей за незаконную охоту. Мужчина подстрелил лося, сообщается на сайте Петуховского районного суда Курганской области. «Прокуратурой установлено, что ответчик, не имея разрешения на добычу охотничьих ресурсов, подстрелил лося. Незаконными действиями мужчины нарушены интересы РФ и Курганской области. Размер вреда, причиненного охотничьим ресурсам, составляет 240 тысяч рублей. Ответчиком возмещены 80 тысяч рублей, оставшаяся часть суммы в размере 160 тысяч рублей остается не возмещенной», — сообщается в документе. Ответчик не согласился с исковыми требованиями. Суд решил удовлетворить иск и взыскать с мужчины 160 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба, причиненного животному миру. Также он должен выплатить госпошлину в размере 4 400 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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