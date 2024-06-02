Российский боец Махачев победил Порье в UFC и побил рекорд Нурмагомедова

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Ислам Махачев одержал 26-ю победу, у него было только одно поражение Фото:

Российский боец Ислам Махачев в главном поединке турнира UFC 302 в США одержал победу над американцем Дастином Порье. Махачев закончил поединок удушающим приемом.

Бой Порье с Махачевым стал главным событием вечера. Ислам Махачев в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Бой завершился в пятом раунде победой Махачева удушающим приемом. Прямой эфир поединка шел на странице UFC ONLINE в соцсети «ВКонтакте».

Всего за карьеру Махачев одержал 26 побед. Поражений у него одно. У американца больше поражений — девять, побед — 30. Сам Порье — один из самых зрелищных бойцов UFC. Он 11 раз получал награды за бой вечера — шестой показатель в UFC. После этого поединка Порье не исключил, что завершит карьеру. А Махачев побил рекорд легкого дивизиона по самой продолжительной серии, который установил Хабиб Нурмагомедов. Также россиянин занимает первое место в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий.

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Российский боец Ислам Махачев в главном поединке турнира UFC 302 в США одержал победу над американцем Дастином Порье. Махачев закончил поединок удушающим приемом. Бой Порье с Махачевым стал главным событием вечера. Ислам Махачев в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Бой завершился в пятом раунде победой Махачева удушающим приемом. Прямой эфир поединка шел на странице UFC ONLINE в соцсети «ВКонтакте». Всего за карьеру Махачев одержал 26 побед. Поражений у него одно. У американца больше поражений — девять, побед — 30. Сам Порье — один из самых зрелищных бойцов UFC. Он 11 раз получал награды за бой вечера — шестой показатель в UFC. После этого поединка Порье не исключил, что завершит карьеру. А Махачев побил рекорд легкого дивизиона по самой продолжительной серии, который установил Хабиб Нурмагомедов. Также россиянин занимает первое место в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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