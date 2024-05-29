Суд вынес решение по просьбе Галкина* об исключении его из иноагентов

Суд отказал Максиму Галкину* в исключении из реестра иноагентов

29 мая 2024 в 17:59 Размер текста - 17 +

Максима Галкина не будут исключать из реестра иноагентов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жалоба юмориста и телеведущего Максима Галкина на отказ в исключении его из реестра иноагентов была отклонена Вторым кассационным судом общей юрисдикции. Об этом сообщил корреспондент из зала суда. «Кассационную жалобу оставить без удовлетворения», — процитировал решение судьи корреспондент РИА Новости. Жалобу телеведущего рассматривала судебная коллегия. Екатерина Зубань, представитель Максима Галкина, заявила, что включение ее клиента в список иностранных агентов нарушает его права и свободы. Она подчеркнула, что Галкин никогда не был связан с политической деятельностью и не получал поддержки от Украины или других стран. Прошлым летом представители Галкина уже пытались исключить его из списка иностранных агентов, однако тогда суд поддержал позицию Минюста. Сам Галкин публично осудил проведение российской специальной операции в 2022 году, после чего вместе с семьей переехал в Израиль. В реестр иностранных агентов юморист был внесен в сентябре 2022 года. * Маким Галкин — физическое лицо, исполняющее функции иноагента в России Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жалоба юмориста и телеведущего Максима Галкина на отказ в исключении его из реестра иноагентов была отклонена Вторым кассационным судом общей юрисдикции. Об этом сообщил корреспондент из зала суда. «Кассационную жалобу оставить без удовлетворения», — процитировал решение судьи корреспондент РИА Новости. Жалобу телеведущего рассматривала судебная коллегия. Екатерина Зубань, представитель Максима Галкина, заявила, что включение ее клиента в список иностранных агентов нарушает его права и свободы. Она подчеркнула, что Галкин никогда не был связан с политической деятельностью и не получал поддержки от Украины или других стран. Прошлым летом представители Галкина уже пытались исключить его из списка иностранных агентов, однако тогда суд поддержал позицию Минюста. Сам Галкин публично осудил проведение российской специальной операции в 2022 году, после чего вместе с семьей переехал в Израиль. В реестр иностранных агентов юморист был внесен в сентябре 2022 года. * Маким Галкин — физическое лицо, исполняющее функции иноагента в России