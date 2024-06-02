Бывшая солистка «ВИА Гры» пришла искать любовь на шоу будучи замужем

02 июня 2024 в 09:25 Размер текста - 17 +

Меганская пришла на шоу к Гецати искать любовь будучи замужем Фото: omeganskaya / Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) Главный герой проекта телеканала ТНТ «Невеста. Экстра любовь» и участник шоу «Битва экстрасенсов» Константин Гецати сообщил, что одна из его фавориток, бывшая солистка группы «ВИА Гра» Ольга Меганская, пришла искать любовь будучи замужем. Провидец напрямую спросил об этом у тети участницы во время знакомства с ее семьей. Во время знакомства с родственниками участниц проекта Гецати спросил у тети Меганской, почему та пришла на шоу, находясь замужем. Но ответа экстрасенс не получил. В свою очередь, экс-солистка «ВИА Гры» также не смогла объяснить ситуацию. При этом она заявила, что давно не находится в романтических отношениях с мужем, а штамп в паспорте является простой формальностью. На церемонии выгона Константин Гецати сначала не дал Меганской свечу, как знак того, что она остается в проекте, но позже передумал. По его мнению, сначала девушка должна познакомиться с семьей экстрасенса, а потом он сделает выбор. Ольга Меганская окончила эстрадное отделение Ленинградского колледжа культуры и искусств. Позже она стала частью обновленного состава группы «ВИА Гра» после ухода Миши Романовой. Певица Вера Брежнева лично отобрала девушку в коллектив во время кастинга. В «ВИА Гре» артистка находилась три года. Константин Гецати (настоящее имя Таймураз Гецаев) по образованию является врачом-урологом, он переехал Москву в 2011 году и начал работать в медицинской сфере. Однако с детства Гецати ощущал в себе способности провидца и экстрасенса. Поэтому мужчина принял участие в 18-м сезоне «Битвы экстрасенсов», перед началом которого сменил имя и фамилию на нынешние. Гецати одержал победу в шоу с результатом в 53%. Позже провидец стал новым «холостяком» в проекте «Невеста. Экстра любовь». За его сердце боролись 26 претенденток, однако в первую поездку в Марокко в рамках шоу взяли только 16 девушек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главный герой проекта телеканала ТНТ «Невеста. Экстра любовь» и участник шоу «Битва экстрасенсов» Константин Гецати сообщил, что одна из его фавориток, бывшая солистка группы «ВИА Гра» Ольга Меганская, пришла искать любовь будучи замужем. Провидец напрямую спросил об этом у тети участницы во время знакомства с ее семьей. Во время знакомства с родственниками участниц проекта Гецати спросил у тети Меганской, почему та пришла на шоу, находясь замужем. Но ответа экстрасенс не получил. В свою очередь, экс-солистка «ВИА Гры» также не смогла объяснить ситуацию. При этом она заявила, что давно не находится в романтических отношениях с мужем, а штамп в паспорте является простой формальностью. На церемонии выгона Константин Гецати сначала не дал Меганской свечу, как знак того, что она остается в проекте, но позже передумал. По его мнению, сначала девушка должна познакомиться с семьей экстрасенса, а потом он сделает выбор. Ольга Меганская окончила эстрадное отделение Ленинградского колледжа культуры и искусств. Позже она стала частью обновленного состава группы «ВИА Гра» после ухода Миши Романовой. Певица Вера Брежнева лично отобрала девушку в коллектив во время кастинга. В «ВИА Гре» артистка находилась три года. Константин Гецати (настоящее имя Таймураз Гецаев) по образованию является врачом-урологом, он переехал Москву в 2011 году и начал работать в медицинской сфере. Однако с детства Гецати ощущал в себе способности провидца и экстрасенса. Поэтому мужчина принял участие в 18-м сезоне «Битвы экстрасенсов», перед началом которого сменил имя и фамилию на нынешние. Гецати одержал победу в шоу с результатом в 53%. Позже провидец стал новым «холостяком» в проекте «Невеста. Экстра любовь». За его сердце боролись 26 претенденток, однако в первую поездку в Марокко в рамках шоу взяли только 16 девушек.