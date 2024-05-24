В Госдуме предложили сократить рабочую пятницу для женщин

Вице-спикер ГД Борис Чернышов предложил министру труда и соцзащиты РФ Антону Котякову сократить для женщин на два часа рабочую пятницу. При этом средняя зарплата будет сохранена. Сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.
«В связи с вышеизложенным прошу вас рассмотреть инициативу об установлении сокращённой на два часа рабочей пятницы для женщин с сохранением средней зарплаты», — говорится в запросе Чернышова. Он отметил, что женщины помимо работы выполняют большинство домашних дел и ухаживают за детьми, тратя на это около шести часов в день.
Чернышов указал на значительный вклад женщин в рабочую силу страны и рост продолжительности рабочей недели. Предложение о сокращённой пятнице предполагается ввести обязательно для бюджетной сферы и госслужащих, а для частного сектора — в рекомендательном порядке.
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