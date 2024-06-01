01 июня 2024

The Economist восхитился главой ЦБ РФ Набиуллиной, назвав ее «стальной Эльвирой»

The Economist: глава ЦБ РФ Набиуллина укрепила финансовую систему страны
© Служба новостей «URA.RU»
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Коллеги считают Набиуллину требовательным руководителем
Коллеги считают Набиуллину требовательным руководителем Фото:

Главу Центробанка России Эльвиру Набиуллину коллеги нередко называли «Стальной Эльвирой». Были случаи, когда даже сильные мужчины с опаской заходили в ее кабинет. Об этом рассказал бывший сотрудник Минэкономики.

«Люди боятся Набиуллину, она всегда улыбается, но у нее стальная решимость. Ее называли „Стальной Эльвирой“, и даже сильные мужчины боялись заходить к ней в кабинет», — пишет издание The Economist со ссылкой на бывших коллег главы Центробанка РФ.

Известно, что однажды Набиуллина объявила об отставке одного из своих заместителей в ходе неофициального мероприятия с журналистами, отмечает издание. Уточняется, что решительные действия Набиуллиной в отношении кадровых изменений в Центральном банке России отражают ее стремление к кардинальной реформе в финансовой политике страны.

Как подчеркивает издание, Набиуллина сопротивлялась давлению со стороны олигархов, которые добивались дешевых кредитов. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации в пресс-службу Банка России. Ответ ожидается.

Ранее Набиуллина заявила, что экономика РФ преодолеет трудности, которые вызваны западными санкциями. Она добавила, что страна успешно развивается в непростых условиях.

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Главу Центробанка России Эльвиру Набиуллину коллеги нередко называли «Стальной Эльвирой». Были случаи, когда даже сильные мужчины с опаской заходили в ее кабинет. Об этом рассказал бывший сотрудник Минэкономики. «Люди боятся Набиуллину, она всегда улыбается, но у нее стальная решимость. Ее называли „Стальной Эльвирой“, и даже сильные мужчины боялись заходить к ней в кабинет», — пишет издание The Economist со ссылкой на бывших коллег главы Центробанка РФ. Известно, что однажды Набиуллина объявила об отставке одного из своих заместителей в ходе неофициального мероприятия с журналистами, отмечает издание. Уточняется, что решительные действия Набиуллиной в отношении кадровых изменений в Центральном банке России отражают ее стремление к кардинальной реформе в финансовой политике страны. Как подчеркивает издание, Набиуллина сопротивлялась давлению со стороны олигархов, которые добивались дешевых кредитов. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации в пресс-службу Банка России. Ответ ожидается. Ранее Набиуллина заявила, что экономика РФ преодолеет трудности, которые вызваны западными санкциями. Она добавила, что страна успешно развивается в непростых условиях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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