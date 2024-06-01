The Economist восхитился главой ЦБ РФ Набиуллиной, назвав ее «стальной Эльвирой»

Главу Центробанка России Эльвиру Набиуллину коллеги нередко называли «Стальной Эльвирой». Были случаи, когда даже сильные мужчины с опаской заходили в ее кабинет. Об этом рассказал бывший сотрудник Минэкономики.
«Люди боятся Набиуллину, она всегда улыбается, но у нее стальная решимость. Ее называли „Стальной Эльвирой“, и даже сильные мужчины боялись заходить к ней в кабинет», — пишет издание The Economist со ссылкой на бывших коллег главы Центробанка РФ.
Известно, что однажды Набиуллина объявила об отставке одного из своих заместителей в ходе неофициального мероприятия с журналистами, отмечает издание. Уточняется, что решительные действия Набиуллиной в отношении кадровых изменений в Центральном банке России отражают ее стремление к кардинальной реформе в финансовой политике страны.
Как подчеркивает издание, Набиуллина сопротивлялась давлению со стороны олигархов, которые добивались дешевых кредитов. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации в пресс-службу Банка России. Ответ ожидается.
Ранее Набиуллина заявила, что экономика РФ преодолеет трудности, которые вызваны западными санкциями. Она добавила, что страна успешно развивается в непростых условиях.
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