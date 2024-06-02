Италия потеряла десятки млрд евро из-за санкций против России

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Италия потеряла миллиарды из-за попыток давления на РФ, сказал Витторио Торрембини Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Экономика Италии потеряла около 10-15 миллиардов евро из-за антироссийских санкций. Об этом сообщил Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини.

«Антироссийские санкции Италия ощущает, и еще как», — заявил Торрембини в беседе с РИА Новости. Он уточнил. что из-за рестрикций против РФ итальянская экономика потеряла от 10 до 15 миллиардов евро.

Также глава ассоциации заявил, что товарооборот между Москвой и Римом резко снизился с 30 до девяти миллиардов евро. Кроме того, экспорт товаров из Италии в Россию сократился на 36%, а импорт из России на итальянскую территорию — на 70-80%.

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Экономика Италии потеряла около 10-15 миллиардов евро из-за антироссийских санкций. Об этом сообщил Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини. «Антироссийские санкции Италия ощущает, и еще как», — заявил Торрембини в беседе с РИА Новости. Он уточнил. что из-за рестрикций против РФ итальянская экономика потеряла от 10 до 15 миллиардов евро. Также глава ассоциации заявил, что товарооборот между Москвой и Римом резко снизился с 30 до девяти миллиардов евро. Кроме того, экспорт товаров из Италии в Россию сократился на 36%, а импорт из России на итальянскую территорию — на 70-80%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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