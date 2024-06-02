Экономика Италия потеряла десятки млрд евро из-за санкций против России 02 июня 2024 в 16:06 Размер текста - 17 + Италия потеряла миллиарды из-за попыток давления на РФ, сказал Витторио Торрембини Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Экономика Италии потеряла около 10-15 миллиардов евро из-за антироссийских санкций. Об этом сообщил Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини. «Антироссийские санкции Италия ощущает, и еще как», — заявил Торрембини в беседе с РИА Новости. Он уточнил. что из-за рестрикций против РФ итальянская экономика потеряла от 10 до 15 миллиардов евро. Также глава ассоциации заявил, что товарооборот между Москвой и Римом резко снизился с 30 до девяти миллиардов евро. Кроме того, экспорт товаров из Италии в Россию сократился на 36%, а импорт из России на итальянскую территорию — на 70-80%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Экономика Италии потеряла около 10-15 миллиардов евро из-за антироссийских санкций. Об этом сообщил Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини. «Антироссийские санкции Италия ощущает, и еще как», — заявил Торрембини в беседе с РИА Новости. Он уточнил. что из-за рестрикций против РФ итальянская экономика потеряла от 10 до 15 миллиардов евро. Также глава ассоциации заявил, что товарооборот между Москвой и Римом резко снизился с 30 до девяти миллиардов евро. Кроме того, экспорт товаров из Италии в Россию сократился на 36%, а импорт из России на итальянскую территорию — на 70-80%. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям