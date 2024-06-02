Италия потеряла десятки млрд евро из-за санкций против России

Экономика Италии потеряла около 10-15 миллиардов евро из-за антироссийских санкций. Об этом сообщил Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини.
«Антироссийские санкции Италия ощущает, и еще как», — заявил Торрембини в беседе с РИА Новости. Он уточнил. что из-за рестрикций против РФ итальянская экономика потеряла от 10 до 15 миллиардов евро.
Также глава ассоциации заявил, что товарооборот между Москвой и Римом резко снизился с 30 до девяти миллиардов евро. Кроме того, экспорт товаров из Италии в Россию сократился на 36%, а импорт из России на итальянскую территорию — на 70-80%.
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