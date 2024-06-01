01 июня 2024

В Кургане критическая для аллергиков концентрация пыльцы. Карта

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Лес. Тюмень, лес, лето, березы, природа, березовая роща
Концентрация пыльцы снизится лишь 3 июня Фото:

В Кургане наблюдается очень высокая концентрация пыльцы березы в воздухе, что вызывает затруднения у людей, имеющих аллергию на нее. Об этом следует из данных, размещенных на портале Gismeteo.

«Местоположение: город Курган. Концентрация пыльцы березы 2 июня в 17:00: очень высокая», — указано на карте, размещенной на портале.

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Уточняется, что концентрация снизится до умеренной к 23:00. Низкой она станет лишь к вечеру 3 июня.

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказывал, что аллергия на пыльцу может появляться у людей, у которых ее раньше не было. На появление аллергии может влиять возраст и состояние здоровья человека или даже перенесенный коронавирус. Многое также зависит и от экологии, так как люди более чувствительны к пыльце в больших городах.

В Кургане очень высокая концентрация пыльцы березы в воздухе
В Кургане очень высокая концентрация пыльцы березы в воздухе

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В Кургане наблюдается очень высокая концентрация пыльцы березы в воздухе, что вызывает затруднения у людей, имеющих аллергию на нее. Об этом следует из данных, размещенных на портале Gismeteo. «Местоположение: город Курган. Концентрация пыльцы березы 2 июня в 17:00: очень высокая», — указано на карте, размещенной на портале. Уточняется, что концентрация снизится до умеренной к 23:00. Низкой она станет лишь к вечеру 3 июня. Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказывал, что аллергия на пыльцу может появляться у людей, у которых ее раньше не было. На появление аллергии может влиять возраст и состояние здоровья человека или даже перенесенный коронавирус. Многое также зависит и от экологии, так как люди более чувствительны к пыльце в больших городах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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