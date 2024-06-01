Концентрация пыльцы снизится лишь 3 июня Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Кургане наблюдается очень высокая концентрация пыльцы березы в воздухе, что вызывает затруднения у людей, имеющих аллергию на нее. Об этом следует из данных, размещенных на портале Gismeteo.

«Местоположение: город Курган. Концентрация пыльцы березы 2 июня в 17:00: очень высокая», — указано на карте, размещенной на портале.

Уточняется, что концентрация снизится до умеренной к 23:00. Низкой она станет лишь к вечеру 3 июня.

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказывал, что аллергия на пыльцу может появляться у людей, у которых ее раньше не было. На появление аллергии может влиять возраст и состояние здоровья человека или даже перенесенный коронавирус. Многое также зависит и от экологии, так как люди более чувствительны к пыльце в больших городах.

В Кургане очень высокая концентрация пыльцы березы в воздухе Карта: сайт Gismeteo