ВС РФ штурмуют укрепления ВСУ в Часове Яре: карта СВО на 1 июня

Российские солдаты продвигаются в Часове Яре, штурмуя район

01 июня 2024 в 11:42 Размер текста - 17 +

Продолжаются бои за Часов Яр, ВС РФ штурмуют укрепления ВСУ Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные продолжают продвигаться в районе Часова Яра на артемовском направлении. В настоящий момент проходят затяжные бои в микрорайоне «Канал», где украинские солдаты сформировали укрепления внутри многоэтажек, передают военкоры. Интерактивная карта спецоперации России на Украине, а также ход боевых действий — в материале URA.RU. Бои за Часов Яр Российские солдаты непрерывно атакуют позиции противника в микрорайоне города «Канал», передают российские военкоры. По их словам, украинские солдаты превратили несколько многоэтажек города в укрепленные сооружения. Однако ВС РФ, используя артиллерию, авиацию и танки, планомерно продвигаются вперед и выбивают украинские силы. В целом продолжается продвижение с севера и юга. Харьковское направление На данном направлении продолжаются бои в Волчанске в районе многоэтажек. Также продолжаются бои в районе в районе села Липцы. Это два основных участка, где сейчас ведутся активные бои в Харьковской области. На липцовском участке украинские силы обороняются в лесополосе между населенными пунктами Глубокое и Лукьянцы. Авдеевское направление Российские военные расширяют зону влияния на данном участке. Западнее Авдеевки ВС РФ расширяют зону контроля у Уманского и Нетайлово. Обозначения на карте Карта URA.RU за 1 июня Запорожское направление В настоящий момент российские военные наступают к северу-западу от Вербового. Периодически военные берут в плен солдат ВСУ. Также были захвачены несколько опорных пунктов ВСУ в направлении населенного пункта Щербаки. Херсонское направление На данном направлении основные действия проходят на островах Фролова, Нестрига, а также в островной зоне Казачьи Лагери — Корсунка, передают военкоры. Также ВСУ продолжают обстреливать территории, которые в настоящий момент находятся под российским контролем. Накануне в Каирах в Херсонской области при обстреле со стороны ВСУ погиб мирный житель, отмечал губернатор региона Владимир Сальдо. ВСУ продолжают атаковать приграничные территории Ночью в Белгородской области раздались взрывы сразу после объявления ракетной опасности. По предварительным данным, в небе раздалось около 40 взрывов, подчеркивал глава региона Вячеслав Гладков. К утру угрозу ракетной опасности вновь объявляли на территории Белгорода и Белгородского района. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные продолжают продвигаться в районе Часова Яра на артемовском направлении. В настоящий момент проходят затяжные бои в микрорайоне «Канал», где украинские солдаты сформировали укрепления внутри многоэтажек, передают военкоры. Интерактивная карта спецоперации России на Украине, а также ход боевых действий — в материале URA.RU. Российские солдаты непрерывно атакуют позиции противника в микрорайоне города «Канал», передают российские военкоры. По их словам, украинские солдаты превратили несколько многоэтажек города в укрепленные сооружения. Однако ВС РФ, используя артиллерию, авиацию и танки, планомерно продвигаются вперед и выбивают украинские силы. В целом продолжается продвижение с севера и юга. На данном направлении продолжаются бои в Волчанске в районе многоэтажек. Также продолжаются бои в районе в районе села Липцы. Это два основных участка, где сейчас ведутся активные бои в Харьковской области. На липцовском участке украинские силы обороняются в лесополосе между населенными пунктами Глубокое и Лукьянцы. Российские военные расширяют зону влияния на данном участке. Западнее Авдеевки ВС РФ расширяют зону контроля у Уманского и Нетайлово. В настоящий момент российские военные наступают к северу-западу от Вербового. Периодически военные берут в плен солдат ВСУ. Также были захвачены несколько опорных пунктов ВСУ в направлении населенного пункта Щербаки. На данном направлении основные действия проходят на островах Фролова, Нестрига, а также в островной зоне Казачьи Лагери — Корсунка, передают военкоры. Также ВСУ продолжают обстреливать территории, которые в настоящий момент находятся под российским контролем. Накануне в Каирах в Херсонской области при обстреле со стороны ВСУ погиб мирный житель, отмечал губернатор региона Владимир Сальдо. Ночью в Белгородской области раздались взрывы сразу после объявления ракетной опасности. По предварительным данным, в небе раздалось около 40 взрывов, подчеркивал глава региона Вячеслав Гладков. К утру угрозу ракетной опасности вновь объявляли на территории Белгорода и Белгородского района.