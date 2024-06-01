ВС РФ штурмуют укрепления ВСУ в Часове Яре: карта СВО на 1 июня

Российские солдаты продвигаются в Часове Яре, штурмуя район
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Российские инженеры-саперы начали разминирование аэропорта Мариуполя. Мариуполь, военные, донбасс, минобороны
Продолжаются бои за Часов Яр, ВС РФ штурмуют укрепления ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские военные продолжают продвигаться в районе Часова Яра на артемовском направлении. В настоящий момент проходят затяжные бои в микрорайоне «Канал», где украинские солдаты сформировали укрепления внутри многоэтажек, передают военкоры. Интерактивная карта спецоперации России на Украине, а также ход боевых действий — в материале URA.RU.

Бои за Часов Яр

Российские солдаты непрерывно атакуют позиции противника в микрорайоне города «Канал», передают российские военкоры. По их словам, украинские солдаты превратили несколько многоэтажек города в укрепленные сооружения. Однако ВС РФ, используя артиллерию, авиацию и танки, планомерно продвигаются вперед и выбивают украинские силы. В целом продолжается продвижение с севера и юга.

Харьковское направление

На данном направлении продолжаются бои в Волчанске в районе многоэтажек. Также продолжаются бои в районе в районе села Липцы. Это два основных участка, где сейчас ведутся активные бои в Харьковской области. На липцовском участке украинские силы обороняются в лесополосе между населенными пунктами Глубокое и Лукьянцы.

Авдеевское направление

Российские военные расширяют зону влияния на данном участке. Западнее Авдеевки ВС РФ расширяют зону контроля у Уманского и Нетайлово.

Обозначения на карте
Обозначения на карте

Запорожское направление

В настоящий момент российские военные наступают к северу-западу от Вербового. Периодически военные берут в плен солдат ВСУ. Также были захвачены несколько опорных пунктов ВСУ в направлении населенного пункта Щербаки.

Херсонское направление

На данном направлении основные действия проходят на островах Фролова, Нестрига, а также в островной зоне Казачьи Лагери — Корсунка, передают военкоры. Также ВСУ продолжают обстреливать территории, которые в настоящий момент находятся под российским контролем. Накануне в Каирах в Херсонской области при обстреле со стороны ВСУ погиб мирный житель, отмечал губернатор региона Владимир Сальдо.

ВСУ продолжают атаковать приграничные территории

Ночью в Белгородской области раздались взрывы сразу после объявления ракетной опасности. По предварительным данным, в небе раздалось около 40 взрывов, подчеркивал глава региона Вячеслав Гладков. К утру угрозу ракетной опасности вновь объявляли на территории Белгорода и Белгородского района.

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Российские военные продолжают продвигаться в районе Часова Яра на артемовском направлении. В настоящий момент проходят затяжные бои в микрорайоне «Канал», где украинские солдаты сформировали укрепления внутри многоэтажек, передают военкоры. Интерактивная карта спецоперации России на Украине, а также ход боевых действий — в материале URA.RU. Российские солдаты непрерывно атакуют позиции противника в микрорайоне города «Канал», передают российские военкоры. По их словам, украинские солдаты превратили несколько многоэтажек города в укрепленные сооружения. Однако ВС РФ, используя артиллерию, авиацию и танки, планомерно продвигаются вперед и выбивают украинские силы. В целом продолжается продвижение с севера и юга. На данном направлении продолжаются бои в Волчанске в районе многоэтажек. Также продолжаются бои в районе в районе села Липцы. Это два основных участка, где сейчас ведутся активные бои в Харьковской области. На липцовском участке украинские силы обороняются в лесополосе между населенными пунктами Глубокое и Лукьянцы. Российские военные расширяют зону влияния на данном участке. Западнее Авдеевки ВС РФ расширяют зону контроля у Уманского и Нетайлово. В настоящий момент российские военные наступают к северу-западу от Вербового. Периодически военные берут в плен солдат ВСУ. Также были захвачены несколько опорных пунктов ВСУ в направлении населенного пункта Щербаки. На данном направлении основные действия проходят на островах Фролова, Нестрига, а также в островной зоне Казачьи Лагери — Корсунка, передают военкоры. Также ВСУ продолжают обстреливать территории, которые в настоящий момент находятся под российским контролем. Накануне в Каирах в Херсонской области при обстреле со стороны ВСУ погиб мирный житель, отмечал губернатор региона Владимир Сальдо. Ночью в Белгородской области раздались взрывы сразу после объявления ракетной опасности. По предварительным данным, в небе раздалось около 40 взрывов, подчеркивал глава региона Вячеслав Гладков. К утру угрозу ракетной опасности вновь объявляли на территории Белгорода и Белгородского района.
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Ссылки по теме
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