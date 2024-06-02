В ДНР назвали преимуществе для России после освобождения села Уманское

Советник главы ДНР: взятие Уманского усилит давление на пути снабжения ВСУ
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Армия России освободила Уманское 2 июня, сообщили в Минобороны Фото:
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Освобождение российскими войсками села Уманского в ДНР позволит усилить давление на пути снабжения ВСУ в населенном пункте Каловка. Такое заявление сделал советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.

«Освобождение Уманского дает дополнительные возможности для усиления ударов по дорогам снабжения вооруженных формирований Украины в Карловке», — рассказал Игорь Кимаковский агентству ТАСС. Он уточнил, что в ближайших населенных пунктах бойцы ВСУ оказываются под интенсивными ударами ВС РФ.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о взятии российскими бойцами села Уманское. Уточняется, что в освобождении населенного пункта участвовали военные группировки «Центр».

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Освобождение российскими войсками села Уманского в ДНР позволит усилить давление на пути снабжения ВСУ в населенном пункте Каловка. Такое заявление сделал советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский. «Освобождение Уманского дает дополнительные возможности для усиления ударов по дорогам снабжения вооруженных формирований Украины в Карловке», — рассказал Игорь Кимаковский агентству ТАСС. Он уточнил, что в ближайших населенных пунктах бойцы ВСУ оказываются под интенсивными ударами ВС РФ. Ранее в Минобороны РФ сообщили о взятии российскими бойцами села Уманское. Уточняется, что в освобождении населенного пункта участвовали военные группировки «Центр».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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