В ДНР назвали преимуществе для России после освобождения села Уманское

Советник главы ДНР: взятие Уманского усилит давление на пути снабжения ВСУ

02 июня 2024 в 15:49 Размер текста - 17 +

Армия России освободила Уманское 2 июня, сообщили в Минобороны Фото: Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Освобождение российскими войсками села Уманского в ДНР позволит усилить давление на пути снабжения ВСУ в населенном пункте Каловка. Такое заявление сделал советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский. «Освобождение Уманского дает дополнительные возможности для усиления ударов по дорогам снабжения вооруженных формирований Украины в Карловке», — рассказал Игорь Кимаковский агентству ТАСС. Он уточнил, что в ближайших населенных пунктах бойцы ВСУ оказываются под интенсивными ударами ВС РФ. Ранее в Минобороны РФ сообщили о взятии российскими бойцами села Уманское. Уточняется, что в освобождении населенного пункта участвовали военные группировки «Центр». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Освобождение российскими войсками села Уманского в ДНР позволит усилить давление на пути снабжения ВСУ в населенном пункте Каловка. Такое заявление сделал советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский. «Освобождение Уманского дает дополнительные возможности для усиления ударов по дорогам снабжения вооруженных формирований Украины в Карловке», — рассказал Игорь Кимаковский агентству ТАСС. Он уточнил, что в ближайших населенных пунктах бойцы ВСУ оказываются под интенсивными ударами ВС РФ. Ранее в Минобороны РФ сообщили о взятии российскими бойцами села Уманское. Уточняется, что в освобождении населенного пункта участвовали военные группировки «Центр».