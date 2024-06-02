В ДНР назвали преимуществе для России после освобождения села Уманское

Освобождение российскими войсками села Уманского в ДНР позволит усилить давление на пути снабжения ВСУ в населенном пункте Каловка. Такое заявление сделал советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.
«Освобождение Уманского дает дополнительные возможности для усиления ударов по дорогам снабжения вооруженных формирований Украины в Карловке», — рассказал Игорь Кимаковский агентству ТАСС. Он уточнил, что в ближайших населенных пунктах бойцы ВСУ оказываются под интенсивными ударами ВС РФ.
Ранее в Минобороны РФ сообщили о взятии российскими бойцами села Уманское. Уточняется, что в освобождении населенного пункта участвовали военные группировки «Центр».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.