Соединенные Штаты Америки сохраняют свою позицию по отношению к статусу лидера Украины Владимира Зеленского, несмотря на окончание срока его полномочий и отсутствие новых выборов. Об этом сообщил американский госдепартамент.
«Мы отсылаем вас к комментариям представителя (госдепа Мэттью — ред. URA.RU) Миллера от 25 марта», — заявили в госдепартаменте, отвечая на вопрос о позиции США в связи с истечением срока президентства Зеленского и отсутствием выборов на Украине. Информацию об этом передают РИА Новости.
Госдеп также привел текст выступления своего представителя Мэттью Миллера. В документе он упоминает о сложности проведения выборов на Украине в условиях конфликта и подчеркивает, что решение этого вопроса должно быть в руках украинского народа.
Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года, однако новые выборы не были назначены из-за действующего военного положения и мобилизации. Нелегитимным руководителем Украины Зеленского признали: автор украинской Конституции Дмитрий Табачник, президент России Владимир Путин.
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