Госдеп США заявил о легитимности Зеленского как президента Украины

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Госдеп США считает Зеленского президентом Украины, несмотря на окончание срока его полномочий
Госдеп США считает Зеленского президентом Украины, несмотря на окончание срока его полномочий Фото:
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Соединенные Штаты Америки сохраняют свою позицию по отношению к статусу лидера Украины Владимира Зеленского, несмотря на окончание срока его полномочий и отсутствие новых выборов. Об этом сообщил американский госдепартамент.

«Мы отсылаем вас к комментариям представителя (госдепа Мэттью — ред. URA.RU) Миллера от 25 марта», — заявили в госдепартаменте, отвечая на вопрос о позиции США в связи с истечением срока президентства Зеленского и отсутствием выборов на Украине. Информацию об этом передают РИА Новости.

Госдеп также привел текст выступления своего представителя Мэттью Миллера. В документе он упоминает о сложности проведения выборов на Украине в условиях конфликта и подчеркивает, что решение этого вопроса должно быть в руках украинского народа. 

Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года, однако новые выборы не были назначены из-за действующего военного положения и мобилизации. Нелегитимным руководителем Украины Зеленского признали: автор украинской Конституции Дмитрий Табачник, президент России Владимир Путин

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Соединенные Штаты Америки сохраняют свою позицию по отношению к статусу лидера Украины Владимира Зеленского, несмотря на окончание срока его полномочий и отсутствие новых выборов. Об этом сообщил американский госдепартамент. «Мы отсылаем вас к комментариям представителя (госдепа Мэттью — ред. URA.RU) Миллера от 25 марта», — заявили в госдепартаменте, отвечая на вопрос о позиции США в связи с истечением срока президентства Зеленского и отсутствием выборов на Украине. Информацию об этом передают РИА Новости. Госдеп также привел текст выступления своего представителя Мэттью Миллера. В документе он упоминает о сложности проведения выборов на Украине в условиях конфликта и подчеркивает, что решение этого вопроса должно быть в руках украинского народа.  Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года, однако новые выборы не были назначены из-за действующего военного положения и мобилизации. Нелегитимным руководителем Украины Зеленского признали: автор украинской Конституции Дмитрий Табачник, президент России Владимир Путин. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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