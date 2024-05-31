31 мая 2024

Якушев поздравил уральцев с Днем защиты детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Якушев отметил, что именно от взрослых зависит то, какими вырастут дети
Владимир Якушев отметил, что именно от взрослых зависит то, какими вырастут дети Фото:

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев поздравил уральцев с Днем защиты детей. Он подчеркнул, что детство — важнейшее время в жизни людей. Его поздравление опубликовано на сайте полпредства.

«Уважаемые друзья! Поздравляю вас с одним из самых тёплых и радостных праздников — с Днём защиты детей! Детство — это главное время в жизни человека. Время, которое определяет его характер, нравственные ценности и ориентиры. И лишь от нас, от взрослых, зависит, какими вырастут наши дети», — заявил Владимир Якушев.

Он отметил, что для регионов УрФО вопросы детства и поддержки семей находятся в приоритете — охвачены все сферы жизни ребенка. Реализуются проекты, благодаря которым растет доступность и качество медицины, культуры, спорта, дополнительного образования и отдыха.

Помимо этого, детям помогают знакомиться с историей родного региона и страны. По словам полпреда, самое главное в воспитании детей — окружить каждого ребенка любовью и заботой, чтобы он чувствовал поддержку и опору близких и уверенно шел во взрослую жизнь.

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Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев поздравил уральцев с Днем защиты детей. Он подчеркнул, что детство — важнейшее время в жизни людей. Его поздравление опубликовано на сайте полпредства. «Уважаемые друзья! Поздравляю вас с одним из самых тёплых и радостных праздников — с Днём защиты детей! Детство — это главное время в жизни человека. Время, которое определяет его характер, нравственные ценности и ориентиры. И лишь от нас, от взрослых, зависит, какими вырастут наши дети», — заявил Владимир Якушев. Он отметил, что для регионов УрФО вопросы детства и поддержки семей находятся в приоритете — охвачены все сферы жизни ребенка. Реализуются проекты, благодаря которым растет доступность и качество медицины, культуры, спорта, дополнительного образования и отдыха. Помимо этого, детям помогают знакомиться с историей родного региона и страны. По словам полпреда, самое главное в воспитании детей — окружить каждого ребенка любовью и заботой, чтобы он чувствовал поддержку и опору близких и уверенно шел во взрослую жизнь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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