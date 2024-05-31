Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев поздравил уральцев с Днем защиты детей. Он подчеркнул, что детство — важнейшее время в жизни людей. Его поздравление опубликовано на сайте полпредства.
«Уважаемые друзья! Поздравляю вас с одним из самых тёплых и радостных праздников — с Днём защиты детей! Детство — это главное время в жизни человека. Время, которое определяет его характер, нравственные ценности и ориентиры. И лишь от нас, от взрослых, зависит, какими вырастут наши дети», — заявил Владимир Якушев.
Он отметил, что для регионов УрФО вопросы детства и поддержки семей находятся в приоритете — охвачены все сферы жизни ребенка. Реализуются проекты, благодаря которым растет доступность и качество медицины, культуры, спорта, дополнительного образования и отдыха.
Помимо этого, детям помогают знакомиться с историей родного региона и страны. По словам полпреда, самое главное в воспитании детей — окружить каждого ребенка любовью и заботой, чтобы он чувствовал поддержку и опору близких и уверенно шел во взрослую жизнь.
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