Владелец «Пятерочки» заявила об избалованности российских покупателей

Президент X5 Group (владеет сетями «Чижик, „Пятерочка“ и „Перекресток“) Екатерина Лобачева прокомментировала поведение российских потребителей, отметив их избалованность в сфере розничной торговли. По ее словам, россияне стали более требовательны к сервису и ценам.
«В России покупатель сейчас сильно избалован сервисом торговли», — сказала Лобачева в интервью РБК, указывая на многообразие способов покупки и широкий выбор мест, где можно приобрести товары, от магазинов до маркетплейсов и агрегаторов с доставкой. Она отметила, что сейчас потребитель отказывается переплачивать за одно и то же качество.
Лобачева также подчеркнула рост популярности готовой еды среди молодого поколения. «Готовая еда для них — это уже образ жизни», — отмечает она, анализируя изменения в потребительских предпочтениях и привычках.
Ранее Лобачева заявила, что резкое увеличение цен на куриные яйца в октябре 2023 года было связано с проблемами у производителей. По ее словам, вспышка птичьего гриппа, падение рубля и нехватка рабочей силы являлись основными факторами, повлиявшими на увеличение издержек производителей.
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