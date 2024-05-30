Владелец «Пятерочки» заявила об избалованности российских покупателей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Потребитель отказывается переплачивать за одно и то же качество, рассказала Екатерина Лобачева
Потребитель отказывается переплачивать за одно и то же качество, рассказала Екатерина Лобачева Фото:

Президент X5 Group (владеет сетями «Чижик, „Пятерочка“ и „Перекресток“) Екатерина Лобачева прокомментировала поведение российских потребителей, отметив их избалованность в сфере розничной торговли. По ее словам, россияне стали более требовательны к сервису и ценам.

«В России покупатель сейчас сильно избалован сервисом торговли», — сказала Лобачева в интервью РБК, указывая на многообразие способов покупки и широкий выбор мест, где можно приобрести товары, от магазинов до маркетплейсов и агрегаторов с доставкой. Она отметила, что сейчас потребитель отказывается переплачивать за одно и то же качество.

Лобачева также подчеркнула рост популярности готовой еды среди молодого поколения. «Готовая еда для них — это уже образ жизни», — отмечает она, анализируя изменения в потребительских предпочтениях и привычках.

Ранее Лобачева заявила, что резкое увеличение цен на куриные яйца в октябре 2023 года было связано с проблемами у производителей. По ее словам, вспышка птичьего гриппа, падение рубля и нехватка рабочей силы являлись основными факторами, повлиявшими на увеличение издержек производителей. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент X5 Group (владеет сетями «Чижик, „Пятерочка“ и „Перекресток“) Екатерина Лобачева прокомментировала поведение российских потребителей, отметив их избалованность в сфере розничной торговли. По ее словам, россияне стали более требовательны к сервису и ценам. «В России покупатель сейчас сильно избалован сервисом торговли», — сказала Лобачева в интервью РБК, указывая на многообразие способов покупки и широкий выбор мест, где можно приобрести товары, от магазинов до маркетплейсов и агрегаторов с доставкой. Она отметила, что сейчас потребитель отказывается переплачивать за одно и то же качество. Лобачева также подчеркнула рост популярности готовой еды среди молодого поколения. «Готовая еда для них — это уже образ жизни», — отмечает она, анализируя изменения в потребительских предпочтениях и привычках. Ранее Лобачева заявила, что резкое увеличение цен на куриные яйца в октябре 2023 года было связано с проблемами у производителей. По ее словам, вспышка птичьего гриппа, падение рубля и нехватка рабочей силы являлись основными факторами, повлиявшими на увеличение издержек производителей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...