В Тюмени вальс выпускников перенесли из-за непогоды

20 июня 2023 в 15:59 Размер текста - 17 +

В мероприятии примут участие 700 выпускников Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Тюмени «Вальс на набережной», который должен был пройти 21 июня в 18:00, перенесли из-за непогоды. Об этом URA.RU сообщили в тюменском образовательном канале (ТОК). «Сейчас рассматривается вопрос о переносе данного мероприятия. Уточняются дата и время», — сообщили URA.RU в образовательном канале. Ранее в городской администрации сообщили, что в мероприятии примут участие 700 выпускников. Также школьники впервые станцуют вместе с учителями. В день мероприятия три яруса набережной перекроют с 15:00 до 19:00. Ранее URA.RU писало, что что в Тюменскую область придут ливни и грозы. Синоптики также обещают порывы ветра до 25 метров в секунду и град. На фоне непогоды также в городе перенесли концерты.

В Тюмени «Вальс на набережной», который должен был пройти 21 июня в 18:00, перенесли из-за непогоды. Об этом URA.RU сообщили в тюменском образовательном канале (ТОК). «Сейчас рассматривается вопрос о переносе данного мероприятия. Уточняются дата и время», — сообщили URA.RU в образовательном канале. Ранее в городской администрации сообщили, что в мероприятии примут участие 700 выпускников. Также школьники впервые станцуют вместе с учителями. В день мероприятия три яруса набережной перекроют с 15:00 до 19:00. Ранее URA.RU писало, что что в Тюменскую область придут ливни и грозы. Синоптики также обещают порывы ветра до 25 метров в секунду и град. На фоне непогоды также в городе перенесли концерты.