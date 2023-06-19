19 июня 2023

В Тюмени вальс выпускников перенесли из-за непогоды

© Служба новостей «URA.RU»
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Вальс на набережной. Тюмень, набережная туры, вальс выпускников
В мероприятии примут участие 700 выпускников Фото:

В Тюмени «Вальс на набережной», который должен был пройти 21 июня в 18:00, перенесли из-за непогоды. Об этом URA.RU сообщили в тюменском образовательном канале (ТОК).

«Сейчас рассматривается вопрос о переносе данного мероприятия. Уточняются дата и время», — сообщили URA.RU в образовательном канале.

Ранее в городской администрации сообщили, что в мероприятии примут участие 700 выпускников. Также школьники впервые станцуют вместе с учителями. В день мероприятия три яруса набережной перекроют с 15:00 до 19:00.

Ранее URA.RU писало, что что в Тюменскую область придут ливни и грозы. Синоптики также обещают порывы ветра до 25 метров в секунду и град. На фоне непогоды также в городе перенесли концерты.

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В Тюмени «Вальс на набережной», который должен был пройти 21 июня в 18:00, перенесли из-за непогоды. Об этом URA.RU сообщили в тюменском образовательном канале (ТОК). «Сейчас рассматривается вопрос о переносе данного мероприятия. Уточняются дата и время», — сообщили URA.RU в образовательном канале. Ранее в городской администрации сообщили, что в мероприятии примут участие 700 выпускников. Также школьники впервые станцуют вместе с учителями. В день мероприятия три яруса набережной перекроют с 15:00 до 19:00. Ранее URA.RU писало, что что в Тюменскую область придут ливни и грозы. Синоптики также обещают порывы ветра до 25 метров в секунду и град. На фоне непогоды также в городе перенесли концерты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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