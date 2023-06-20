Власти района ЯНАО предупредили жителей о штормовом ветре

Жителей Пуровского района ЯНАО предупредили о штормовом ветре с порывами до 20 м/с

21 июня 2023 в 07:48 Размер текста - 17 +

Жителей ЯНАО ожидает штормовой ветер с порывами до 20 м/с Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Пуровском районе (ЯНАО) 21 июня прогнозируется штормовой ветер с порывами до 20 метров в секунду. Районная администрация в социальных сетях предупредила жителей о неблагоприятных погодных явлениях. «21 июня на территории Пуровского района прогнозируется усиление ветра до 20 метров в секунду. Пуровчане, будьте осторожны! Соблюдайте правила безопасности», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале мэрии. Ранее URA.RU сообщало о том, что власти Нового Уренгоя предупредили жителей об опасных погодных явлениях. В Шурышкарском, Надымском, Красноселькупском и по югу Пуровского районов ожидался штормовой ветер с порывами 15-20 метров в секунду.

В Пуровском районе (ЯНАО) 21 июня прогнозируется штормовой ветер с порывами до 20 метров в секунду. Районная администрация в социальных сетях предупредила жителей о неблагоприятных погодных явлениях. «21 июня на территории Пуровского района прогнозируется усиление ветра до 20 метров в секунду. Пуровчане, будьте осторожны! Соблюдайте правила безопасности», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале мэрии. Ранее URA.RU сообщало о том, что власти Нового Уренгоя предупредили жителей об опасных погодных явлениях. В Шурышкарском, Надымском, Красноселькупском и по югу Пуровского районов ожидался штормовой ветер с порывами 15-20 метров в секунду.