20 июня 2023
19 июня 2023

Власти района ЯНАО предупредили жителей о штормовом ветре

Жителей Пуровского района ЯНАО предупредили о штормовом ветре с порывами до 20 м/с
© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, штормовое предупреждение, плохая погода, черные тучи
Жителей ЯНАО ожидает штормовой ветер с порывами до 20 м/с Фото:

В Пуровском районе (ЯНАО) 21 июня прогнозируется штормовой ветер с порывами до 20 метров в секунду. Районная администрация в социальных сетях предупредила жителей о неблагоприятных погодных явлениях.

«21 июня на территории Пуровского района прогнозируется усиление ветра до 20 метров в секунду. Пуровчане, будьте осторожны! Соблюдайте правила безопасности», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале мэрии.

Ранее URA.RU сообщало о том, что власти Нового Уренгоя предупредили жителей об опасных погодных явлениях. В Шурышкарском, Надымском, Красноселькупском и по югу Пуровского районов ожидался штормовой ветер с порывами 15-20 метров в секунду.

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В Пуровском районе (ЯНАО) 21 июня прогнозируется штормовой ветер с порывами до 20 метров в секунду. Районная администрация в социальных сетях предупредила жителей о неблагоприятных погодных явлениях. «21 июня на территории Пуровского района прогнозируется усиление ветра до 20 метров в секунду. Пуровчане, будьте осторожны! Соблюдайте правила безопасности», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале мэрии. Ранее URA.RU сообщало о том, что власти Нового Уренгоя предупредили жителей об опасных погодных явлениях. В Шурышкарском, Надымском, Красноселькупском и по югу Пуровского районов ожидался штормовой ветер с порывами 15-20 метров в секунду.
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