Власти района ЯНАО предупредили жителей о штормовом ветре

В Пуровском районе (ЯНАО) 21 июня прогнозируется штормовой ветер с порывами до 20 метров в секунду. Районная администрация в социальных сетях предупредила жителей о неблагоприятных погодных явлениях.
«21 июня на территории Пуровского района прогнозируется усиление ветра до 20 метров в секунду. Пуровчане, будьте осторожны! Соблюдайте правила безопасности», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале мэрии.
Ранее URA.RU сообщало о том, что власти Нового Уренгоя предупредили жителей об опасных погодных явлениях. В Шурышкарском, Надымском, Красноселькупском и по югу Пуровского районов ожидался штормовой ветер с порывами 15-20 метров в секунду.
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