Инвесторы не могут изучить проекты в Кургане из-за ошибки на сайте мэрии. Скрин

22 июня 2023 в 15:02 Размер текста - 17 +

У инвесторов не получается получить нужную информацию на сайте мэрии Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Предприниматели не могут изучить инвестиционные предложения на сайте мэрии Кургана из-за ошибки 404. Об этом URA.RU сообщил читатель. «На сайте есть инвестиционная карта. Там много вкладок, есть и с инвестиционными предложениями. У каждого предложения в карточке есть ссылка, где должны быть указаны подробности. Проблема в том, что при переходе по этим ссылкам появляется ошибка 404», — объяснил читатель. По его мнению, такой подход может отпугнуть некоторых инвесторов. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу городской администрации. В мэрии ответили, что разбираются в ситуации. Ранее стало известно, что на сайте по поддержке бизнеса представители местной власти публиковали документы с неточностями и нелогичными упоминаниями других регионов. Так, в бизнес-проекте по выращиванию картофеля в одном из пунктов появилась земляника, а другой раздел был посвящен выращиванию лука в Липецкой области. На странице инвест-предложения появляется ошибка 404 Скрин: сайт администрации Кургана

Предприниматели не могут изучить инвестиционные предложения на сайте мэрии Кургана из-за ошибки 404. Об этом URA.RU сообщил читатель. «На сайте есть инвестиционная карта. Там много вкладок, есть и с инвестиционными предложениями. У каждого предложения в карточке есть ссылка, где должны быть указаны подробности. Проблема в том, что при переходе по этим ссылкам появляется ошибка 404», — объяснил читатель. По его мнению, такой подход может отпугнуть некоторых инвесторов. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу городской администрации. В мэрии ответили, что разбираются в ситуации. Ранее стало известно, что на сайте по поддержке бизнеса представители местной власти публиковали документы с неточностями и нелогичными упоминаниями других регионов. Так, в бизнес-проекте по выращиванию картофеля в одном из пунктов появилась земляника, а другой раздел был посвящен выращиванию лука в Липецкой области.