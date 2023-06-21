21 июня 2023

Инвесторы не могут изучить проекты в Кургане из-за ошибки на сайте мэрии. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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У инвесторов не получается получить нужную информацию на сайте мэрии Фото:

Предприниматели не могут изучить инвестиционные предложения на сайте мэрии Кургана из-за ошибки 404. Об этом URA.RU сообщил читатель.

«На сайте есть инвестиционная карта. Там много вкладок, есть и с инвестиционными предложениями. У каждого предложения в карточке есть ссылка, где должны быть указаны подробности. Проблема в том, что при переходе по этим ссылкам появляется ошибка 404», — объяснил читатель. По его мнению, такой подход может отпугнуть некоторых инвесторов.

URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу городской администрации. В мэрии ответили, что разбираются в ситуации.

Ранее стало известно, что на сайте по поддержке бизнеса представители местной власти публиковали документы с неточностями и нелогичными упоминаниями других регионов. Так, в бизнес-проекте по выращиванию картофеля в одном из пунктов появилась земляника, а другой раздел был посвящен выращиванию лука в Липецкой области.

На странице инвест-предложения появляется ошибка 404
На странице инвест-предложения появляется ошибка 404

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Предприниматели не могут изучить инвестиционные предложения на сайте мэрии Кургана из-за ошибки 404. Об этом URA.RU сообщил читатель. «На сайте есть инвестиционная карта. Там много вкладок, есть и с инвестиционными предложениями. У каждого предложения в карточке есть ссылка, где должны быть указаны подробности. Проблема в том, что при переходе по этим ссылкам появляется ошибка 404», — объяснил читатель. По его мнению, такой подход может отпугнуть некоторых инвесторов. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу городской администрации. В мэрии ответили, что разбираются в ситуации. Ранее стало известно, что на сайте по поддержке бизнеса представители местной власти публиковали документы с неточностями и нелогичными упоминаниями других регионов. Так, в бизнес-проекте по выращиванию картофеля в одном из пунктов появилась земляника, а другой раздел был посвящен выращиванию лука в Липецкой области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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