Пассажиры пожаловались на очереди при регистрации в аэропорту Нового Уренгоя

В аэропорту работает несколько стоек регистрации, сообщили пассажиры Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) пожаловались на большие очереди при регистрации на рейсы. Как сообщила URA.RU пассажирка Ирина, в аэропорту работало всего несколько стоек регистрации.

«Я летела в отпуск, а рейс у меня был через Москву. Приехала как обычно заранее. Но не ожидала, что будут такие очереди. Работали всего несколько стоек. Я думала, что не успею, но хорошо, что меня пропустили. Почему людей тогда не предупреждают об этом? Сейчас в городе дороги перекрыты, люди могут опаздывать, а в аэропорту очереди», — рассказала девушка.

Свои жалобы местные жители пишут и в местных telegram-чатах. Горожане отмечают, что новый аэропорт работает хуже старого. «Куда обратиться по поводу беспредела в аэропорту нашего города? Приехали с малышами за 1,5-2 часа до вылета в аэропорт и еле успели на регистрацию. Очереди. Работали всего лишь несколько стоек и на несколько направлений, а остальные пустовали. Построили новый большой аэропорт, а работает хуже старого», — написал Регина в «Воронов Chat».

Агентство направило запрос в пресс-службу Новоуренгойского аэропорта с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации не поступил.

Ранее жители Ноябрьска жаловались на столпотворение в аэропорту Ноябрьска. Пассажирам более часа пришлось ждать выхода в город.