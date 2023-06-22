22 июня 2023

Центральную улицу Кургана открыли для транспорта

На улице Пролетарской в Кургане открыли движение транспорта после ремонта
© Служба новостей «URA.RU»
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Центральный городской рынок. Курган, центральный рынок, рынок, новогодние игрушки, ул пролетарская
Улицу Пролетарскую в Кургане открыли для транспорта Фото:

Курганские коммунальщики завершили ремонт на улице Пролетарской и открыли ее для движения транспорта. Об этом сообщили в «Водном союзе».

«Улица Пролетарская в районе перекрестка с ул. Советской открыта для движения», — рассказали в организации. Движение транспорта частично перекрывали для замены коллектора.

Ранее URA.RU сообщало, что Курган встал в пробках из-за перекрытых улиц. Чаще всего пробки возникали на городских улицах Пролетарская, Рихарда Зорге, Станционная и Радионова.

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Курганские коммунальщики завершили ремонт на улице Пролетарской и открыли ее для движения транспорта. Об этом сообщили в «Водном союзе». «Улица Пролетарская в районе перекрестка с ул. Советской открыта для движения», — рассказали в организации. Движение транспорта частично перекрывали для замены коллектора. Ранее URA.RU сообщало, что Курган встал в пробках из-за перекрытых улиц. Чаще всего пробки возникали на городских улицах Пролетарская, Рихарда Зорге, Станционная и Радионова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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