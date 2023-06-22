Центральную улицу Кургана открыли для транспорта

Улицу Пролетарскую в Кургане открыли для транспорта
Курганские коммунальщики завершили ремонт на улице Пролетарской и открыли ее для движения транспорта. Об этом сообщили в «Водном союзе».
«Улица Пролетарская в районе перекрестка с ул. Советской открыта для движения», — рассказали в организации. Движение транспорта частично перекрывали для замены коллектора.
Ранее URA.RU сообщало, что Курган встал в пробках из-за перекрытых улиц. Чаще всего пробки возникали на городских улицах Пролетарская, Рихарда Зорге, Станционная и Радионова.
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