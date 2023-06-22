Центральную улицу Кургана открыли для транспорта

На улице Пролетарской в Кургане открыли движение транспорта после ремонта

23 июня 2023 в 16:04 Размер текста - 17 +

Улицу Пролетарскую в Кургане открыли для транспорта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские коммунальщики завершили ремонт на улице Пролетарской и открыли ее для движения транспорта. Об этом сообщили в «Водном союзе». «Улица Пролетарская в районе перекрестка с ул. Советской открыта для движения», — рассказали в организации. Движение транспорта частично перекрывали для замены коллектора. Ранее URA.RU сообщало, что Курган встал в пробках из-за перекрытых улиц. Чаще всего пробки возникали на городских улицах Пролетарская, Рихарда Зорге, Станционная и Радионова.

Курганские коммунальщики завершили ремонт на улице Пролетарской и открыли ее для движения транспорта. Об этом сообщили в «Водном союзе». «Улица Пролетарская в районе перекрестка с ул. Советской открыта для движения», — рассказали в организации. Движение транспорта частично перекрывали для замены коллектора. Ранее URA.RU сообщало, что Курган встал в пробках из-за перекрытых улиц. Чаще всего пробки возникали на городских улицах Пролетарская, Рихарда Зорге, Станционная и Радионова.