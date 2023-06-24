24 июня 2023
23 июня 2023
22 июня 2023

В Салехарде загорелся нежилой деревянный дом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на улице Рабочая. Тюмень , пожар, тушение пожара, пожарные
Пожар произошел на улице Изыскателей Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) произошел пожар в деревянном доме по улице Изыскателей. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

«В Ноябрьске горит деревяшка. По предварительной информации, это расселенный дом на Изыскателей», — сообщается в telegram-канале «МИГ. НОЯБРЬСК». В посте опубликовано видео пожара, на котором видно, что на месте происшествия работают сотрудники МЧС.

Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу главного управления МЧС России по ЯНАО. Ответ ожидается.

Ранее сообщалось, что в Салехарде (ЯНАО) сотрудники МЧС спасли человека во время тушения жилого балка. Пожар произошел вечером 18 июня в ДНТ «Север».

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В Ноябрьске (ЯНАО) произошел пожар в деревянном доме по улице Изыскателей. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. «В Ноябрьске горит деревяшка. По предварительной информации, это расселенный дом на Изыскателей», — сообщается в telegram-канале «МИГ. НОЯБРЬСК». В посте опубликовано видео пожара, на котором видно, что на месте происшествия работают сотрудники МЧС. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу главного управления МЧС России по ЯНАО. Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что в Салехарде (ЯНАО) сотрудники МЧС спасли человека во время тушения жилого балка. Пожар произошел вечером 18 июня в ДНТ «Север».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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