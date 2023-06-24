Пожар произошел на улице Изыскателей
В Ноябрьске (ЯНАО) произошел пожар в деревянном доме по улице Изыскателей. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
«В Ноябрьске горит деревяшка. По предварительной информации, это расселенный дом на Изыскателей», — сообщается в telegram-канале «МИГ. НОЯБРЬСК». В посте опубликовано видео пожара, на котором видно, что на месте происшествия работают сотрудники МЧС.
Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу главного управления МЧС России по ЯНАО. Ответ ожидается.
Ранее сообщалось, что в Салехарде (ЯНАО) сотрудники МЧС спасли человека во время тушения жилого балка. Пожар произошел вечером 18 июня в ДНТ «Север».
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