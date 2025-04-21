21 апреля 2025

Путин расхвалил 76-ю десантно-штурмовую дивизию за успехи на фронте

Путин расхвалил 76-ю десантно-штурмовую дивизию за успехи в зоне СВО
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Путин заявил, что практически каждый день слышит об успехах 76-й дивизии
Путин заявил, что практически каждый день слышит об успехах 76-й дивизии Фото:
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Об успехах 76-й десантно-штурмовой дивизии ВС РФ президент России Владимир Путин слышит практически каждый день. С таким заявлением лидер выступил на встрече с главами муниципалитетов. По его словам, бойцы дивизии «воюют достойно, дерзко и героически».

«Практически каждый день я слышу о 76-й дивизии... Просто практически каждый день. Это о чем говорит? О том, что они воюют достойно, дерзко, результативно и героически», — похвалил бойцов Путин. Его выступление транслировал Кремль в telegram-канале.

Президент РФ также заявил, что никто не сомневается, что Россия одержит победу в СВО. Такую оценку лидер дал во время встречи с главами муниципалитетов, заслушивая доклад главы Старобельского муниципального округа ЛНР Владимира Чернева. 

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Об успехах 76-й десантно-штурмовой дивизии ВС РФ президент России Владимир Путин слышит практически каждый день. С таким заявлением лидер выступил на встрече с главами муниципалитетов. По его словам, бойцы дивизии «воюют достойно, дерзко и героически». «Практически каждый день я слышу о 76-й дивизии... Просто практически каждый день. Это о чем говорит? О том, что они воюют достойно, дерзко, результативно и героически», — похвалил бойцов Путин. Его выступление транслировал Кремль в telegram-канале. Президент РФ также заявил, что никто не сомневается, что Россия одержит победу в СВО. Такую оценку лидер дал во время встречи с главами муниципалитетов, заслушивая доклад главы Старобельского муниципального округа ЛНР Владимира Чернева. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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