Путин расхвалил 76-ю десантно-штурмовую дивизию за успехи на фронте

Об успехах 76-й десантно-штурмовой дивизии ВС РФ президент России Владимир Путин слышит практически каждый день. С таким заявлением лидер выступил на встрече с главами муниципалитетов. По его словам, бойцы дивизии «воюют достойно, дерзко и героически».
«Практически каждый день я слышу о 76-й дивизии... Просто практически каждый день. Это о чем говорит? О том, что они воюют достойно, дерзко, результативно и героически», — похвалил бойцов Путин. Его выступление транслировал Кремль в telegram-канале.
Президент РФ также заявил, что никто не сомневается, что Россия одержит победу в СВО. Такую оценку лидер дал во время встречи с главами муниципалитетов, заслушивая доклад главы Старобельского муниципального округа ЛНР Владимира Чернева.
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