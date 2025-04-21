21 апреля 2025

Завоевавшая для РФ золотые медали на Олимпиадах Канаева ушла из сборной

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Канаева ушла из сборной России по гимнастике
Канаева ушла из сборной России по гимнастике Фото:

Об уходе из тренерского штаба сборной России объявила двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева. Об этом она сообщила в своих соцсетях.

«2015-2025. Я хочу выразить благодарность каждому человеку, с кем мне посчастливилось работать в сборной. Ваши усилия и поддержка сделали этот опыт незабываемым», — написала Евгения Канаева в Instagram*.

Евгения Канаева дважды становилась олимпийской чемпионкой — на Олимпиадах 2008 года в Пекине и 2012 года в Лондоне, а также 17 раз выигрывала чемпионаты мира. В марте 2025 года спортсменка получила от Международной федерации гимнастики (FIG) право участвовать в международных соревнованиях в статусе нейтрального тренера, пишет РИА Новости.

Instagram* — принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская.

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Об уходе из тренерского штаба сборной России объявила двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева. Об этом она сообщила в своих соцсетях. «2015-2025. Я хочу выразить благодарность каждому человеку, с кем мне посчастливилось работать в сборной. Ваши усилия и поддержка сделали этот опыт незабываемым», — написала Евгения Канаева в Instagram*. Евгения Канаева дважды становилась олимпийской чемпионкой — на Олимпиадах 2008 года в Пекине и 2012 года в Лондоне, а также 17 раз выигрывала чемпионаты мира. В марте 2025 года спортсменка получила от Международной федерации гимнастики (FIG) право участвовать в международных соревнованиях в статусе нейтрального тренера, пишет РИА Новости. Instagram* — принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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