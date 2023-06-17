17 июня 2023
16 июня 2023
15 июня 2023

В ЯНАО пожарные спасли человека из горящего балка. Фото

В Салехарде спасатели эвакуировали пострадавшего из сгоревшего жилого балка
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарно-тактические учения МЧС на территории ТЦ ГиперСити. Курган, мчс, пожарная охрана, огонь
На пожаре работало 15 человек и 4 единицы техники Фото:

В Салехарде (ЯНАО) спасатели во время тушения жилого балка в ДНТ «Север» эвакуировали пострадавшего и передали его медикам. Об этом сообщает управление МЧС по ЯНАО в соцсети.

«18 июня, в 21 час 11 минут в пожарно-спасательную службу Салехарда поступило сообщение о возгорании жилого балка по адресу ДНТ „Север“, улица Полевая, дом 91. По прибытию пожарных подразделений эвакуирован один пострадавший и передан в карету скорой помощи», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства.

Уточняется, что площадь возгорания составила 40 квадратных метров. В 21.50 пожар был потушен и сотрудники МЧС приступили в ликвидации последствий возгорания.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске (ЯНАО) сгорел жилой деревянный дом по адресу улица Северная, 6. Из дома было эвакуировано восемь человек, никто из них не пострадал.

Площадь возгорания составила 40 квадратных метров
Площадь возгорания составила 40 квадратных метров

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В Салехарде (ЯНАО) спасатели во время тушения жилого балка в ДНТ «Север» эвакуировали пострадавшего и передали его медикам. Об этом сообщает управление МЧС по ЯНАО в соцсети. «18 июня, в 21 час 11 минут в пожарно-спасательную службу Салехарда поступило сообщение о возгорании жилого балка по адресу ДНТ „Север“, улица Полевая, дом 91. По прибытию пожарных подразделений эвакуирован один пострадавший и передан в карету скорой помощи», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства. Уточняется, что площадь возгорания составила 40 квадратных метров. В 21.50 пожар был потушен и сотрудники МЧС приступили в ликвидации последствий возгорания. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске (ЯНАО) сгорел жилой деревянный дом по адресу улица Северная, 6. Из дома было эвакуировано восемь человек, никто из них не пострадал.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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