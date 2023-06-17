В ЯНАО пожарные спасли человека из горящего балка. Фото

В Салехарде спасатели эвакуировали пострадавшего из сгоревшего жилого балка

18 июня 2023 в 22:42 Размер текста - 17 +

На пожаре работало 15 человек и 4 единицы техники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) спасатели во время тушения жилого балка в ДНТ «Север» эвакуировали пострадавшего и передали его медикам. Об этом сообщает управление МЧС по ЯНАО в соцсети. «18 июня, в 21 час 11 минут в пожарно-спасательную службу Салехарда поступило сообщение о возгорании жилого балка по адресу ДНТ „Север“, улица Полевая, дом 91. По прибытию пожарных подразделений эвакуирован один пострадавший и передан в карету скорой помощи», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства. Уточняется, что площадь возгорания составила 40 квадратных метров. В 21.50 пожар был потушен и сотрудники МЧС приступили в ликвидации последствий возгорания. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске (ЯНАО) сгорел жилой деревянный дом по адресу улица Северная, 6. Из дома было эвакуировано восемь человек, никто из них не пострадал. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров telegram-канал управления МЧС по ЯНАО

В Салехарде (ЯНАО) спасатели во время тушения жилого балка в ДНТ «Север» эвакуировали пострадавшего и передали его медикам. Об этом сообщает управление МЧС по ЯНАО в соцсети. «18 июня, в 21 час 11 минут в пожарно-спасательную службу Салехарда поступило сообщение о возгорании жилого балка по адресу ДНТ „Север“, улица Полевая, дом 91. По прибытию пожарных подразделений эвакуирован один пострадавший и передан в карету скорой помощи», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства. Уточняется, что площадь возгорания составила 40 квадратных метров. В 21.50 пожар был потушен и сотрудники МЧС приступили в ликвидации последствий возгорания. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске (ЯНАО) сгорел жилой деревянный дом по адресу улица Северная, 6. Из дома было эвакуировано восемь человек, никто из них не пострадал.