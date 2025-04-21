В России могут резко сократить места в вузах на ряд специальностей

С 1 сентября 2026 года поступление в вузы на коммерческой основе могут ограничить по ряду специальностей. Это приведет к сокращению набора по таким направлениям, как юриспруденция, менеджмент и другим профессиям, спрос на которые недостаточно высок, сообщили в Государственной думе.
«В России сегодня избыток юристов, экономистов и некоторых других профессий, которые молодежь получает за деньги, однако потом она никуда не может устроиться и остается невостребованной на рынке труда. Поэтому это очень своевременная инициатива. Государство должно иметь возможность регулировать подготовку специалистов, которые необходимы для развития страны», — поделился в беседе с «Известиями» первый зампред комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава.
Три профильных комитета — по вопросам просвещения, развитию гражданского общества и охране здоровья — уже выразили поддержку данному законопроекту. В первую очередь предлагаемые изменения затронут государственные вузы. Ожидается, что Государственная дума рассмотрит законопроект, который предоставит правительству соответствующие полномочия, в первом чтении в мае. Окончательное, третье чтение документа планируется провести до завершения весенней сессии, которая в текущем году продлится до 3 августа.
Ранее президент России Владимир Путин утвердил закон, согласно которому выпускники колледжей смогут поступать в вузы без прохождения ЕГЭ только на родственные направления подготовки. Глава Министерства сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк высказал предложение о введении меры по лишению дипломов тех граждан, которые отказываются трудиться по полученной специальности, пишет RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.