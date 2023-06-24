Губернатор Моор выступил с заявлением на областном Сабантуе. Фото, видео

25 июня 2023 в 12:36 Размер текста - 17 +

Александр Моор подчеркнул, что праздник уже стал многонациональным Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор обратился к жителям региона на областном национальном «Сабантуе-2023». Он выразил гордость за то, что на протяжении многих веков в регионе более 150 национальностей живут вместе, проявляя уважение друг к другу. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона в своем telegram-канале. «Мы можем гордиться тем, что уже много веков в регионе более 150 национальностей живут вместе в любви и уважении, помогая друг другу в трудные минуты. И среди наших земляков-татар есть люди, чьи имена навсегда вписаны в историю нашей Родины. Один из них — Герой России Рустам Сайфуллин, достойный сын своего народа», — сказал губернатор региона. Окончание весенних полевых работ отмечают в деревне Тураева. На площадке представлены национальные подворья, выступления творческих коллективов, спортивные состязания, блюда национальной кухни.

Губернатор Тюменской области Александр Моор обратился к жителям региона на областном национальном «Сабантуе-2023». Он выразил гордость за то, что на протяжении многих веков в регионе более 150 национальностей живут вместе, проявляя уважение друг к другу. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона в своем telegram-канале. «Мы можем гордиться тем, что уже много веков в регионе более 150 национальностей живут вместе в любви и уважении, помогая друг другу в трудные минуты. И среди наших земляков-татар есть люди, чьи имена навсегда вписаны в историю нашей Родины. Один из них — Герой России Рустам Сайфуллин, достойный сын своего народа», — сказал губернатор региона. Окончание весенних полевых работ отмечают в деревне Тураева. На площадке представлены национальные подворья, выступления творческих коллективов, спортивные состязания, блюда национальной кухни.