24 июня 2023
23 июня 2023

Губернатор Моор выступил с заявлением на областном Сабантуе. Фото, видео

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Концерт в честь присоединения Крыма. Тюмень , моор александр
Александр Моор подчеркнул, что праздник уже стал многонациональным Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор обратился к жителям региона на областном национальном «Сабантуе-2023». Он выразил гордость за то, что на протяжении многих веков в регионе более 150 национальностей живут вместе, проявляя уважение друг к другу. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона в своем telegram-канале.

«Мы можем гордиться тем, что уже много веков в регионе более 150 национальностей живут вместе в любви и уважении, помогая друг другу в трудные минуты. И среди наших земляков-татар есть люди, чьи имена навсегда вписаны в историю нашей Родины. Один из них — Герой России Рустам Сайфуллин, достойный сын своего народа», — сказал губернатор региона.

Окончание весенних полевых работ отмечают в деревне Тураева. На площадке представлены национальные подворья, выступления творческих коллективов, спортивные состязания, блюда национальной кухни.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор обратился к жителям региона на областном национальном «Сабантуе-2023». Он выразил гордость за то, что на протяжении многих веков в регионе более 150 национальностей живут вместе, проявляя уважение друг к другу. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона в своем telegram-канале. «Мы можем гордиться тем, что уже много веков в регионе более 150 национальностей живут вместе в любви и уважении, помогая друг другу в трудные минуты. И среди наших земляков-татар есть люди, чьи имена навсегда вписаны в историю нашей Родины. Один из них — Герой России Рустам Сайфуллин, достойный сын своего народа», — сказал губернатор региона. Окончание весенних полевых работ отмечают в деревне Тураева. На площадке представлены национальные подворья, выступления творческих коллективов, спортивные состязания, блюда национальной кухни.
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© Служба новостей «URA.RU»
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