В ЯНАО заметили песцов на главной ледовой переправе. Фото

24 января 2023 в 23:59 Размер текста - 17 +

На ледовой переправе Салехард-Лабытнанги жители ЯНАО сфотографировали песца Фото: Владимир Андреев © URA.RU На ледовой переправе Салехард-Лабытнанги жители ЯНАО заметили песцов. Фото одного из них размещено в группе «В Салехарде» в социальной сети «ВКонтакте». «На ледовой переправе Салехард-Лабытнанги бегают песцы, белые, сливаются со снегом. Видела всего двух, но может быть и больше», — написала пользователь в соцсети. Автор предположила, что возможно это детеныши. Она призвала водителей внимательно следить за дорогой. Ранее URA.RU рассказало, что в Гыданской тундре замечены следы песца, северного оленя, ласки, горностая, соболя, белой совы и большого кречета. В окрестностях Нового Уренгоя жители сделали снимок горностая. Фото: группа «В Салехарде», Вк

На ледовой переправе Салехард-Лабытнанги жители ЯНАО заметили песцов. Фото одного из них размещено в группе «В Салехарде» в социальной сети «ВКонтакте». «На ледовой переправе Салехард-Лабытнанги бегают песцы, белые, сливаются со снегом. Видела всего двух, но может быть и больше», — написала пользователь в соцсети. Автор предположила, что возможно это детеныши. Она призвала водителей внимательно следить за дорогой. Ранее URA.RU рассказало, что в Гыданской тундре замечены следы песца, северного оленя, ласки, горностая, соболя, белой совы и большого кречета. В окрестностях Нового Уренгоя жители сделали снимок горностая.