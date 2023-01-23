23 января 2023

В ЯНАО заметили песцов на главной ледовой переправе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Московский зоопарк. Москва, животные, писец, лисица, песец, полярная лиса
На ледовой переправе Салехард-Лабытнанги жители ЯНАО сфотографировали песца Фото:

На ледовой переправе Салехард-Лабытнанги жители ЯНАО заметили песцов. Фото одного из них размещено в группе «В Салехарде» в социальной сети «ВКонтакте».

«На ледовой переправе Салехард-Лабытнанги бегают песцы, белые, сливаются со снегом. Видела всего двух, но может быть и больше», — написала пользователь в соцсети.

Автор предположила, что возможно это детеныши. Она призвала водителей внимательно следить за дорогой.

Ранее URA.RU рассказало, что в Гыданской тундре замечены следы песца, северного оленя, ласки, горностая, соболя, белой совы и большого кречета. В окрестностях Нового Уренгоя жители сделали снимок горностая.

Фото:

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На ледовой переправе Салехард-Лабытнанги жители ЯНАО заметили песцов. Фото одного из них размещено в группе «В Салехарде» в социальной сети «ВКонтакте». «На ледовой переправе Салехард-Лабытнанги бегают песцы, белые, сливаются со снегом. Видела всего двух, но может быть и больше», — написала пользователь в соцсети. Автор предположила, что возможно это детеныши. Она призвала водителей внимательно следить за дорогой. Ранее URA.RU рассказало, что в Гыданской тундре замечены следы песца, северного оленя, ласки, горностая, соболя, белой совы и большого кречета. В окрестностях Нового Уренгоя жители сделали снимок горностая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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