На ледовой переправе Салехард-Лабытнанги жители ЯНАО сфотографировали песца
На ледовой переправе Салехард-Лабытнанги жители ЯНАО заметили песцов. Фото одного из них размещено в группе «В Салехарде» в социальной сети «ВКонтакте».
«На ледовой переправе Салехард-Лабытнанги бегают песцы, белые, сливаются со снегом. Видела всего двух, но может быть и больше», — написала пользователь в соцсети.
Автор предположила, что возможно это детеныши. Она призвала водителей внимательно следить за дорогой.
Ранее URA.RU рассказало, что в Гыданской тундре замечены следы песца, северного оленя, ласки, горностая, соболя, белой совы и большого кречета. В окрестностях Нового Уренгоя жители сделали снимок горностая.
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