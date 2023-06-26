Тюменцы встали в пробку из-за ДТП
На Ялуторовском тракте в Тюмени образовалась пробка длиной в 2,5 км. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Пробки». Причиной стало ДТП.
«Тюмень, Ялуторовский тракт. Затор. Длина — 2, 53 км», — сообщается на карте сервиса «Яндекс Пробки».
Причиной затора стало ДТП. Об этом в сервисе «2ГИС» пишут автомобилисты. В целом же пробки в Тюмени в настоящее время оцениваются в семь баллов. Водители стоят на улицах 50 лет Октября, Мельникайте, Советской, Максима Горького, Ленина, Грибоедова, Герцена и других.
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