На выезде из Тюмени образовалась пробка в несколько километров. Скрин

26 июня 2023 в 18:43 Размер текста - 17 +

Тюменцы встали в пробку из-за ДТП Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На Ялуторовском тракте в Тюмени образовалась пробка длиной в 2,5 км. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Пробки». Причиной стало ДТП. «Тюмень, Ялуторовский тракт. Затор. Длина — 2, 53 км», — сообщается на карте сервиса «Яндекс Пробки». Причиной затора стало ДТП. Об этом в сервисе «2ГИС» пишут автомобилисты. В целом же пробки в Тюмени в настоящее время оцениваются в семь баллов. Водители стоят на улицах 50 лет Октября, Мельникайте, Советской, Максима Горького, Ленина, Грибоедова, Герцена и других. Скрин: URA.RU

На Ялуторовском тракте в Тюмени образовалась пробка длиной в 2,5 км. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Пробки». Причиной стало ДТП. «Тюмень, Ялуторовский тракт. Затор. Длина — 2, 53 км», — сообщается на карте сервиса «Яндекс Пробки». Причиной затора стало ДТП. Об этом в сервисе «2ГИС» пишут автомобилисты. В целом же пробки в Тюмени в настоящее время оцениваются в семь баллов. Водители стоят на улицах 50 лет Октября, Мельникайте, Советской, Максима Горького, Ленина, Грибоедова, Герцена и других.