Александр Моор призвал тюменских политиков договариваться

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Форум преподавателей истории. Тюмень , моор александр
Александр Моор выступил перед депутатами, чиновниками и общественниками Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор выступил на расширенном заседании Совета представительных органов муниципальных образований Тюменской области, призвав политиков договариваться и работать сообща в борьбе с вызовами, встающими перед страной и обществом. Слова главы региона приводит пресс-служба Тюменской областной думы.

«С приветственными словами к участникам заседания обратился губернатор Тюменской области Александр Моор. Он отметил, что в Тюменской области сложилась политическая культура, которая позволяет всем, кто отвечает за стабильность и судьбу субъекта, договариваться и обсуждать острые вопросы. Александр Моор призвал политиков продолжать работать в этом же ключе», — сообщается на сайте Тюменской областной думы.

Глава региона также акцентировал внимание на том, что вызовы, с которыми сталкивается страна и российское общество — каждый год разные. Однако тюменские политики научились консолидироваться, отвечая на них.

Ранее URA.RU писало, что «Единая Россия» выдвинула Александра Моора кандидатом в губернаторы Тюменской области. Выборы главы региона пройдут 10 сентября.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор выступил на расширенном заседании Совета представительных органов муниципальных образований Тюменской области, призвав политиков договариваться и работать сообща в борьбе с вызовами, встающими перед страной и обществом. Слова главы региона приводит пресс-служба Тюменской областной думы. «С приветственными словами к участникам заседания обратился губернатор Тюменской области Александр Моор. Он отметил, что в Тюменской области сложилась политическая культура, которая позволяет всем, кто отвечает за стабильность и судьбу субъекта, договариваться и обсуждать острые вопросы. Александр Моор призвал политиков продолжать работать в этом же ключе», — сообщается на сайте Тюменской областной думы. Глава региона также акцентировал внимание на том, что вызовы, с которыми сталкивается страна и российское общество — каждый год разные. Однако тюменские политики научились консолидироваться, отвечая на них. Ранее URA.RU писало, что «Единая Россия» выдвинула Александра Моора кандидатом в губернаторы Тюменской области. Выборы главы региона пройдут 10 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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