Александр Моор призвал тюменских политиков договариваться

26 июня 2023 в 19:04 Размер текста - 17 +

Александр Моор выступил перед депутатами, чиновниками и общественниками Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор выступил на расширенном заседании Совета представительных органов муниципальных образований Тюменской области, призвав политиков договариваться и работать сообща в борьбе с вызовами, встающими перед страной и обществом. Слова главы региона приводит пресс-служба Тюменской областной думы. «С приветственными словами к участникам заседания обратился губернатор Тюменской области Александр Моор. Он отметил, что в Тюменской области сложилась политическая культура, которая позволяет всем, кто отвечает за стабильность и судьбу субъекта, договариваться и обсуждать острые вопросы. Александр Моор призвал политиков продолжать работать в этом же ключе», — сообщается на сайте Тюменской областной думы. Глава региона также акцентировал внимание на том, что вызовы, с которыми сталкивается страна и российское общество — каждый год разные. Однако тюменские политики научились консолидироваться, отвечая на них. Ранее URA.RU писало, что «Единая Россия» выдвинула Александра Моора кандидатом в губернаторы Тюменской области. Выборы главы региона пройдут 10 сентября.

Губернатор Тюменской области Александр Моор выступил на расширенном заседании Совета представительных органов муниципальных образований Тюменской области, призвав политиков договариваться и работать сообща в борьбе с вызовами, встающими перед страной и обществом. Слова главы региона приводит пресс-служба Тюменской областной думы. «С приветственными словами к участникам заседания обратился губернатор Тюменской области Александр Моор. Он отметил, что в Тюменской области сложилась политическая культура, которая позволяет всем, кто отвечает за стабильность и судьбу субъекта, договариваться и обсуждать острые вопросы. Александр Моор призвал политиков продолжать работать в этом же ключе», — сообщается на сайте Тюменской областной думы. Глава региона также акцентировал внимание на том, что вызовы, с которыми сталкивается страна и российское общество — каждый год разные. Однако тюменские политики научились консолидироваться, отвечая на них. Ранее URA.RU писало, что «Единая Россия» выдвинула Александра Моора кандидатом в губернаторы Тюменской области. Выборы главы региона пройдут 10 сентября.