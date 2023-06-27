В ЯНАО будут судить насильника за преступление 20-летней давности

В Ноябрьске будут судить мужчину, обвиняемому в изнасиловании, произошедшем в 2002 году. Стремясь избежать наказания, он некоторое время проживал за границей РФ, а после изменил фамилию, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ.
«В январе 2002 года мужчина, 1977 года рождения, находясь в гостях, распивал спиртное в компании знакомых ему горожан. В квартире также находились несколько молодых девушек, не достигших совершеннолетнего возраста. Находясь в состоянии алкогольного опьянения 25-летний мужчина, предложил одной из них совершить с ним половой акт. Получив отказ, он нанес ей несколько ударов по голове и лицу, и, сломав ее сопротивление, изнасиловал», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте.
После совершения преступления подозреваемый скрылся за границей, уголовное дело было приостановлено. В Россию он вернулся в 2011 году, предварительно поменяв фамилию. В результате работы следователей и сотрудников полиции по делам прошлых лет, им удалось выйти на подозреваемого, проживающего на территории Московской области. Он был опознан своей жертвой, после чего чистосердечно признался в деянии. В настоящее время уголовное дело с доказательствами вины отправлено в суд.
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