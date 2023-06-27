В ЯНАО будут судить насильника за преступление 20-летней давности

28 июня 2023 в 12:10 Размер текста - 17 +

В Ноябрьске будут судить мужчину, за изнасилование, совершенное в 2002 году Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Ноябрьске будут судить мужчину, обвиняемому в изнасиловании, произошедшем в 2002 году. Стремясь избежать наказания, он некоторое время проживал за границей РФ, а после изменил фамилию, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ. «В январе 2002 года мужчина, 1977 года рождения, находясь в гостях, распивал спиртное в компании знакомых ему горожан. В квартире также находились несколько молодых девушек, не достигших совершеннолетнего возраста. Находясь в состоянии алкогольного опьянения 25-летний мужчина, предложил одной из них совершить с ним половой акт. Получив отказ, он нанес ей несколько ударов по голове и лицу, и, сломав ее сопротивление, изнасиловал», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. После совершения преступления подозреваемый скрылся за границей, уголовное дело было приостановлено. В Россию он вернулся в 2011 году, предварительно поменяв фамилию. В результате работы следователей и сотрудников полиции по делам прошлых лет, им удалось выйти на подозреваемого, проживающего на территории Московской области. Он был опознан своей жертвой, после чего чистосердечно признался в деянии. В настоящее время уголовное дело с доказательствами вины отправлено в суд.

В Ноябрьске будут судить мужчину, обвиняемому в изнасиловании, произошедшем в 2002 году. Стремясь избежать наказания, он некоторое время проживал за границей РФ, а после изменил фамилию, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ. «В январе 2002 года мужчина, 1977 года рождения, находясь в гостях, распивал спиртное в компании знакомых ему горожан. В квартире также находились несколько молодых девушек, не достигших совершеннолетнего возраста. Находясь в состоянии алкогольного опьянения 25-летний мужчина, предложил одной из них совершить с ним половой акт. Получив отказ, он нанес ей несколько ударов по голове и лицу, и, сломав ее сопротивление, изнасиловал», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. После совершения преступления подозреваемый скрылся за границей, уголовное дело было приостановлено. В Россию он вернулся в 2011 году, предварительно поменяв фамилию. В результате работы следователей и сотрудников полиции по делам прошлых лет, им удалось выйти на подозреваемого, проживающего на территории Московской области. Он был опознан своей жертвой, после чего чистосердечно признался в деянии. В настоящее время уголовное дело с доказательствами вины отправлено в суд.