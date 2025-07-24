В Тюменской области задержан ветеран МВД из ХМАО с поддельными правами

Пенсионер МВД из Нижневартовска (ХМАО) приговорен Тобольским городским судом (Тобольск, Тюменская область) к четырем месяцам ограничения свободы за использование поддельного водительского удостоверения. Об этом сообщает официальный сайт пресс-службы тюменских судов. Мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 327 УК РФ — использование заведомо поддельного документа.
«Суд установил, что уроженец Нижневартовска, пенсионер МВД, будучи лишенным права управления транспортными средствами и привлеченный ранее к административной и уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, не желая сдавать экзамены на права, купил поддельное водительское удостоверение. Далее у него возникло желание приобрести машину. В автосалоне Тюмени он купил автомобиль стоимостью около четырех млн рублей, после чего направился на авто в родной Нижневартовск», — сообщает пресс-служба судов.
В районе Северного кольца Тобольска его остановил сотрудник ДПС, которому пенсионер предъявил поддельные права. Проверка показала, что удостоверение числится за другим лицом и не содержит защитных элементов. Житель ХМАО сразу признался инспектору в покупке подделки, после чего был отстранен от управления автомобилем. На суде он полностью признал вину и согласился на рассмотрение дела в особом порядке. Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы на четыре месяца, поддельное удостоверение было изъято.
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