Тюменские власти увеличили расходы дефицитного бюджета региона

Общий объем расходов в итоге превысит 265 млрд рублей Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Расходы бюджета Тюменской области 2023 года будут увеличены более чем на 30 млрд рублей. Решение об этом было принято 29 июня на заседании регионального парламента, которое транслируется онлайн.

«Расходы областного бюджета на 2023 год увеличиваются на 30 945 334 тысяч рублей или на 13,2%», — говорится в документе. Общий объем расходов в итоге превысит 265 млрд рублей.

Вместе с тем, депутаты облдумы проголосовали за увеличение доходов бюджета в 2023 году. Они в целом вырастут на 16,9 млрд рублей и превысят 215 млрд рублей. Правительство Тюменской области отчиталось, что поступления доходов в областной бюджет за первый квартал 2023 года составил 98 185 186 тысяч рублей, годовой план исполнен на 49,5%.

Ранее URA.RU писало, что в первой редакций объем доходов бюджета Тюменской области на 2023 год должен был составить 198,55 млрд рублей, расходов — 234,125 млрд рублей. Дефицит казны превышал 35,5 млрд рублей.