29 июня 2023

Пьяный тюменец избил супругу и сломал ей ребра

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алкоголь. Курган, алкоголизм, виски, алкоголь, бутылки, стеклотара, вино, суррогатный алкоголь
Супруги выпивали, в ходе чего возникла ссора, переросшая в драку Фото:

Пьяный житель Тюменской области избил супругу и сломал ей несколько ребер. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

«Ранее судимый подозреваемый 1972 года рождения, проживающий в одном из дачных кооперативов у поселка Боровский, рассказал полицейскому, что дома вместе с супругой распивал спиртные напитки. В процессе общения на бытовой почве между супругами возникла ссора. Не сумев уладить конфликт, мужчина несколько раз ударил жену кулаком в правый бок», — сообщают в ведомстве.

Врачи диагностировали у пострадавшей переломы нескольких ребер. В настоящий момент обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее агентство рассказывало о том, что в мае пьяный тюменец избил жену рукояткой ножа. При этом обвиняемый в феврале уже привлекался к административной ответственности за избиение жены. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пьяный житель Тюменской области избил супругу и сломал ей несколько ребер. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области. «Ранее судимый подозреваемый 1972 года рождения, проживающий в одном из дачных кооперативов у поселка Боровский, рассказал полицейскому, что дома вместе с супругой распивал спиртные напитки. В процессе общения на бытовой почве между супругами возникла ссора. Не сумев уладить конфликт, мужчина несколько раз ударил жену кулаком в правый бок», — сообщают в ведомстве. Врачи диагностировали у пострадавшей переломы нескольких ребер. В настоящий момент обстоятельства происшествия выясняются. Ранее агентство рассказывало о том, что в мае пьяный тюменец избил жену рукояткой ножа. При этом обвиняемый в феврале уже привлекался к административной ответственности за избиение жены. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...