Пьяный тюменец избил супругу и сломал ей ребра

30 июня 2023 в 15:49 Размер текста - 17 +

Супруги выпивали, в ходе чего возникла ссора, переросшая в драку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пьяный житель Тюменской области избил супругу и сломал ей несколько ребер. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области. «Ранее судимый подозреваемый 1972 года рождения, проживающий в одном из дачных кооперативов у поселка Боровский, рассказал полицейскому, что дома вместе с супругой распивал спиртные напитки. В процессе общения на бытовой почве между супругами возникла ссора. Не сумев уладить конфликт, мужчина несколько раз ударил жену кулаком в правый бок», — сообщают в ведомстве. Врачи диагностировали у пострадавшей переломы нескольких ребер. В настоящий момент обстоятельства происшествия выясняются. Ранее агентство рассказывало о том, что в мае пьяный тюменец избил жену рукояткой ножа. При этом обвиняемый в феврале уже привлекался к административной ответственности за избиение жены. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Пьяный житель Тюменской области избил супругу и сломал ей несколько ребер. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области. «Ранее судимый подозреваемый 1972 года рождения, проживающий в одном из дачных кооперативов у поселка Боровский, рассказал полицейскому, что дома вместе с супругой распивал спиртные напитки. В процессе общения на бытовой почве между супругами возникла ссора. Не сумев уладить конфликт, мужчина несколько раз ударил жену кулаком в правый бок», — сообщают в ведомстве. Врачи диагностировали у пострадавшей переломы нескольких ребер. В настоящий момент обстоятельства происшествия выясняются. Ранее агентство рассказывало о том, что в мае пьяный тюменец избил жену рукояткой ножа. При этом обвиняемый в феврале уже привлекался к административной ответственности за избиение жены. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.