Ставленник губернатора ЯНАО выдвинулся на пост главы района. Инсайд

24 мая 2023 в 15:06 Размер текста - 17 +

Югай подал документы на должность главы Тазовского района Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ставленник губернатора Дмитрия Артюхова Виктор Югай выдвинулся на должность главы Тазовского района ЯНАО. Сегодня чиновник подал документы на конкурс, сообщил URA.RU источник в истеблишменте. «Виктор Югай подал документы на пост главы района», — сообщил источник. По словам инсайдера, Югай готовится создать социальные сети, где будет открыто рассказывать о работе в районе. В правительство ЯНАО агентство направило запрос, но на момент публикации ответ не был получен. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Тазовского района был объявлен 19 мая. Пост прочат Югаю, которого Артюхов направил в район развивать агропромышленный комплекс. Он займется убойными цехами и рыбозаводом. Экс-глава района Василий Паршаков ушел в заксобрание.

Ставленник губернатора Дмитрия Артюхова Виктор Югай выдвинулся на должность главы Тазовского района ЯНАО. Сегодня чиновник подал документы на конкурс, сообщил URA.RU источник в истеблишменте. «Виктор Югай подал документы на пост главы района», — сообщил источник. По словам инсайдера, Югай готовится создать социальные сети, где будет открыто рассказывать о работе в районе. В правительство ЯНАО агентство направило запрос, но на момент публикации ответ не был получен. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Тазовского района был объявлен 19 мая. Пост прочат Югаю, которого Артюхов направил в район развивать агропромышленный комплекс. Он займется убойными цехами и рыбозаводом. Экс-глава района Василий Паршаков ушел в заксобрание.