03 июля 2023
02 июля 2023

Житель ЯНАО проколол шею соседу напильником

© Служба новостей «URA.RU»
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Психбольница. Психиатрия. Челябинск., псих, палата №6, душевнобольной
Мужчине предстоит принудительное лечение в психбольнице Фото:

Житель Ноябрьска (ЯНАО) пытался убить соседа, проколов ему шею напильником. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по округу. Экспертиза показала, что нападавший нуждается в принудительном лечении.

«В Ноябрьске перед судом предстанет местный житель, совершивший покушение на убийство соседа. По данным следствия, нетрезвый мужчина 1981 года рождения насильно завел в свою квартиру проходившего мимо соседа. Высказав угрозы убийством, он нанес ему удар кулаком по лицу, а затем, вооружившись надфилем (маленький напильник — прим. URA.RU), причинил колотую рану в область шеи», — рассказали следователи.

Раненый молодой человек смог вырваться и попросить помощи. Нападавшего задержали. Проведенная экспертиза показала, что мужчина нуждается в принудительном лечении в медорганизации, оказывающей психиатрическую помощь. Уголовное дело в его отношении передано в суд.

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Житель Ноябрьска (ЯНАО) пытался убить соседа, проколов ему шею напильником. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по округу. Экспертиза показала, что нападавший нуждается в принудительном лечении. «В Ноябрьске перед судом предстанет местный житель, совершивший покушение на убийство соседа. По данным следствия, нетрезвый мужчина 1981 года рождения насильно завел в свою квартиру проходившего мимо соседа. Высказав угрозы убийством, он нанес ему удар кулаком по лицу, а затем, вооружившись надфилем (маленький напильник — прим. URA.RU), причинил колотую рану в область шеи», — рассказали следователи. Раненый молодой человек смог вырваться и попросить помощи. Нападавшего задержали. Проведенная экспертиза показала, что мужчина нуждается в принудительном лечении в медорганизации, оказывающей психиатрическую помощь. Уголовное дело в его отношении передано в суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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