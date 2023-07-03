Житель ЯНАО проколол шею соседу напильником

Мужчине предстоит принудительное лечение в психбольнице Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Ноябрьска (ЯНАО) пытался убить соседа, проколов ему шею напильником. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по округу. Экспертиза показала, что нападавший нуждается в принудительном лечении.

«В Ноябрьске перед судом предстанет местный житель, совершивший покушение на убийство соседа. По данным следствия, нетрезвый мужчина 1981 года рождения насильно завел в свою квартиру проходившего мимо соседа. Высказав угрозы убийством, он нанес ему удар кулаком по лицу, а затем, вооружившись надфилем (маленький напильник — прим. URA.RU), причинил колотую рану в область шеи», — рассказали следователи.

Раненый молодой человек смог вырваться и попросить помощи. Нападавшего задержали. Проведенная экспертиза показала, что мужчина нуждается в принудительном лечении в медорганизации, оказывающей психиатрическую помощь. Уголовное дело в его отношении передано в суд.