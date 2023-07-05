В тюменских районах 40% проб питьевой воды не прошли проверку на качество

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Работа лаборатории на кафедре экспериментальной биологии и биотехнологий УрФУ. Екатеринбург, проверка, лаборатория, анализы, биология, наука, исследование, исследования
В тюменских районах в пробах воды нашли повышенное содержание железа Фото:

В тюменских районах в прошлом году 40 процентов проб питьевой воды не смогли пройти проверку на качество. В воде нашли повышенное содержание железа. Об этом экологи сообщили журналистам.

«В 2022 году 40 процентов проб воды не прошли проверку по качеству. Повышенное содержание железа нашли в питьевой воде в Заводоуковске, Тобольске, Тюмени и Нижнетавдинском районе. В нескольких пробах было зафиксировано превышение марганца», — передают слова экологов журналисты 72.RU.

Также, по словам экологов, Тюмень, Заводоуковск, Тюменский и Ялуторовский район стали местами, в которых вода оказалась самой плохой. Результаты проб показали не соответствие гигиеническим нормативам.

Ранее URA.RU писало, что Роспотребнадзор проверил качество питьевой воды во всех регионах России. В результате были установлены неоднократные случаи превышения норм содержания марганца, аммиака, хлороформа и других опасных веществ. В Тюменской области было превышено содержание аммиака.

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В тюменских районах в прошлом году 40 процентов проб питьевой воды не смогли пройти проверку на качество. В воде нашли повышенное содержание железа. Об этом экологи сообщили журналистам. «В 2022 году 40 процентов проб воды не прошли проверку по качеству. Повышенное содержание железа нашли в питьевой воде в Заводоуковске, Тобольске, Тюмени и Нижнетавдинском районе. В нескольких пробах было зафиксировано превышение марганца», — передают слова экологов журналисты 72.RU. Также, по словам экологов, Тюмень, Заводоуковск, Тюменский и Ялуторовский район стали местами, в которых вода оказалась самой плохой. Результаты проб показали не соответствие гигиеническим нормативам. Ранее URA.RU писало, что Роспотребнадзор проверил качество питьевой воды во всех регионах России. В результате были установлены неоднократные случаи превышения норм содержания марганца, аммиака, хлороформа и других опасных веществ. В Тюменской области было превышено содержание аммиака.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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