В тюменских районах 40% проб питьевой воды не прошли проверку на качество

05 июля 2023 в 22:31 Размер текста - 17 +

В тюменских районах в пробах воды нашли повышенное содержание железа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В тюменских районах в прошлом году 40 процентов проб питьевой воды не смогли пройти проверку на качество. В воде нашли повышенное содержание железа. Об этом экологи сообщили журналистам. «В 2022 году 40 процентов проб воды не прошли проверку по качеству. Повышенное содержание железа нашли в питьевой воде в Заводоуковске, Тобольске, Тюмени и Нижнетавдинском районе. В нескольких пробах было зафиксировано превышение марганца», — передают слова экологов журналисты 72.RU. Также, по словам экологов, Тюмень, Заводоуковск, Тюменский и Ялуторовский район стали местами, в которых вода оказалась самой плохой. Результаты проб показали не соответствие гигиеническим нормативам. Ранее URA.RU писало, что Роспотребнадзор проверил качество питьевой воды во всех регионах России. В результате были установлены неоднократные случаи превышения норм содержания марганца, аммиака, хлороформа и других опасных веществ. В Тюменской области было превышено содержание аммиака.

В тюменских районах в прошлом году 40 процентов проб питьевой воды не смогли пройти проверку на качество. В воде нашли повышенное содержание железа. Об этом экологи сообщили журналистам. «В 2022 году 40 процентов проб воды не прошли проверку по качеству. Повышенное содержание железа нашли в питьевой воде в Заводоуковске, Тобольске, Тюмени и Нижнетавдинском районе. В нескольких пробах было зафиксировано превышение марганца», — передают слова экологов журналисты 72.RU. Также, по словам экологов, Тюмень, Заводоуковск, Тюменский и Ялуторовский район стали местами, в которых вода оказалась самой плохой. Результаты проб показали не соответствие гигиеническим нормативам. Ранее URA.RU писало, что Роспотребнадзор проверил качество питьевой воды во всех регионах России. В результате были установлены неоднократные случаи превышения норм содержания марганца, аммиака, хлороформа и других опасных веществ. В Тюменской области было превышено содержание аммиака.