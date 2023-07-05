05 июля 2023
04 июля 2023

В ЯНАО изъяли и уничтожили санкционный сыр

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фермерские продукты в ресторане загородного клуба "Белая лошадь". Екатеринбург, сыр
Бизнесмен продавал запрещенный в России сыр Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) предприниматель продавал сыр, который запрещен к ввозу на территорию России. Продукт удалось изъять и уничтожить, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

«Новоуренгойской транспортной прокуратурой совместно с Россельхознадзором установлен факт реализации индивидуальным предпринимателем сыров, запрещенных к ввозу в Россию. В результате реализуемые товары были изъяты и уничтожены», — говорится в сообщении ведомства.

За торговлю санкционным сыром бизнесмен понесет наказание. Его привлекли к административной ответственности, теперь ему придется заплатить штраф.

Ранее сообщалось, что еще один предприниматель продавал запрещенный продукт. Тогда сыр изъяли и сожгли.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Новом Уренгое (ЯНАО) предприниматель продавал сыр, который запрещен к ввозу на территорию России. Продукт удалось изъять и уничтожить, сообщает Уральская транспортная прокуратура. «Новоуренгойской транспортной прокуратурой совместно с Россельхознадзором установлен факт реализации индивидуальным предпринимателем сыров, запрещенных к ввозу в Россию. В результате реализуемые товары были изъяты и уничтожены», — говорится в сообщении ведомства. За торговлю санкционным сыром бизнесмен понесет наказание. Его привлекли к административной ответственности, теперь ему придется заплатить штраф. Ранее сообщалось, что еще один предприниматель продавал запрещенный продукт. Тогда сыр изъяли и сожгли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...