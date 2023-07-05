В ЯНАО изъяли и уничтожили санкционный сыр

06 июля 2023 в 12:18 Размер текста - 17 +

Бизнесмен продавал запрещенный в России сыр Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) предприниматель продавал сыр, который запрещен к ввозу на территорию России. Продукт удалось изъять и уничтожить, сообщает Уральская транспортная прокуратура. «Новоуренгойской транспортной прокуратурой совместно с Россельхознадзором установлен факт реализации индивидуальным предпринимателем сыров, запрещенных к ввозу в Россию. В результате реализуемые товары были изъяты и уничтожены», — говорится в сообщении ведомства. За торговлю санкционным сыром бизнесмен понесет наказание. Его привлекли к административной ответственности, теперь ему придется заплатить штраф. Ранее сообщалось, что еще один предприниматель продавал запрещенный продукт. Тогда сыр изъяли и сожгли.

В Новом Уренгое (ЯНАО) предприниматель продавал сыр, который запрещен к ввозу на территорию России. Продукт удалось изъять и уничтожить, сообщает Уральская транспортная прокуратура. «Новоуренгойской транспортной прокуратурой совместно с Россельхознадзором установлен факт реализации индивидуальным предпринимателем сыров, запрещенных к ввозу в Россию. В результате реализуемые товары были изъяты и уничтожены», — говорится в сообщении ведомства. За торговлю санкционным сыром бизнесмен понесет наказание. Его привлекли к административной ответственности, теперь ему придется заплатить штраф. Ранее сообщалось, что еще один предприниматель продавал запрещенный продукт. Тогда сыр изъяли и сожгли.