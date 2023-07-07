07 июля 2023

Губернатор Моор поздравил армизонцев со 100-летием района. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция Моора. Тюмень, моор александр
Глава региона вручил благодарности работникам образования и сельского хозяйства Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей Армизонского района со 100-летним юбилеем муниципалитета. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Главное богатство любой земли — это, безусловно, люди, которые любят свою малую родину и каждый день своим трудом пишут ее историю. В Армизонском районе живут патриоты. Хочу от всего сердца пожелать вам крепкого здоровья, удачи, благополучия, мира и добра», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства.

На мероприятии глава региона вручил благодарности работникам образования и сельского хозяйства. Также он посетил тематические площадки. Губернатора познакомили с традициями и бытом представителей разных национальностей, проживающих на территории района.

Ранее сообщалось, что губернатор Тюменской области Александр Моор прибыл в Армизонский район с рабочим визитом. Он посетил районную больницу и дом культуры.

Фото:
Губернатор Моор порыбачил на праздновании юбилея Армизонского района
Губернатор Моор порыбачил на праздновании юбилея Армизонского района
Фото:
Фото:

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей Армизонского района со 100-летним юбилеем муниципалитета. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. «Главное богатство любой земли — это, безусловно, люди, которые любят свою малую родину и каждый день своим трудом пишут ее историю. В Армизонском районе живут патриоты. Хочу от всего сердца пожелать вам крепкого здоровья, удачи, благополучия, мира и добра», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства. На мероприятии глава региона вручил благодарности работникам образования и сельского хозяйства. Также он посетил тематические площадки. Губернатора познакомили с традициями и бытом представителей разных национальностей, проживающих на территории района. Ранее сообщалось, что губернатор Тюменской области Александр Моор прибыл в Армизонский район с рабочим визитом. Он посетил районную больницу и дом культуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...