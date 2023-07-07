Глава региона вручил благодарности работникам образования и сельского хозяйства Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей Армизонского района со 100-летним юбилеем муниципалитета. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Главное богатство любой земли — это, безусловно, люди, которые любят свою малую родину и каждый день своим трудом пишут ее историю. В Армизонском районе живут патриоты. Хочу от всего сердца пожелать вам крепкого здоровья, удачи, благополучия, мира и добра», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства.

На мероприятии глава региона вручил благодарности работникам образования и сельского хозяйства. Также он посетил тематические площадки. Губернатора познакомили с традициями и бытом представителей разных национальностей, проживающих на территории района.

Ранее сообщалось, что губернатор Тюменской области Александр Моор прибыл в Армизонский район с рабочим визитом. Он посетил районную больницу и дом культуры.

Фото: telegram-канал «Информационный центр Правительства Тюменской области»

Губернатор Моор порыбачил на праздновании юбилея Армизонского района Фото: telegram-канал «Информационный центр Правительства Тюменской области»